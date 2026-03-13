乃木坂46川崎桜、1st写真集記念生配信決定 限定ポスター＆ポストカード解禁 “さくたん画伯”イラストも
乃木坂46の5期生・川崎桜（崎＝たつさき／22）が、4月14日に1st写真集『エチュード』を発売することを記念して、16日午後8時頃から乃木坂46公式YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」にて生配信が行われることが決定した。
【一覧画像】坂道市場最大規模！川崎桜1st写真集『エチュード』パネル展
番組タイトルは『乃木坂46 川崎桜1st写真集 エチュード 発売記念生配信！早くも桜開花宣言だよ◆（◆＝ハート） 春らんまんの月曜にお届けする、さくたんのお花見るんるん♪スペシャル！」となる。
配信中に写真集（通常版）を予約購入した人限定の特典として、写真集未掲載カットを使用した折り目なしB3ポスター、「お守り動画」が見られるQRコードと川崎が描いたイラストがプリントされたカードの2つが付与されることが発表された。
今回先行解禁された「折り目なしB3ポスター」は、南フランスのニースで日光浴しているカット。写真集未掲載カットを使用した、貴重な1枚。
また、W特典のポストカードにも写真集未掲載カットを使用。珍しい「おでこ出し」カットとなっている。ポストカードの裏にはQRコードが印刷されており、読み込むと「元気を出したい時はこれを見てね 約束！桜からの元気が出る お守り動画」を見ることができる。
さらに、「さくたん画伯※」が描いた「フランスのひみつの思い出」のイラストがもプリントされているという、豪華な仕様となっている。※川崎は、番組でイラストを披露した時に一部のメンバーから「画伯」と呼ばれている。
