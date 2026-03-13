¡ÚÆÈ¼«¡Û¡¡¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¡¡²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼55¼þÇ¯¡¡¡Ö¿Í´ÖÉÔ¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡¡ÇÈßÑËü¾æ¤Î·ÝÇ½¿ÍÀ¸¡¡¡Ö¿´ÎÅÆâ²Ê¤ËÄÌ¤Ã¤¿¡×¡¡°¦¸¤¤È¤ÎÊÌ¤ì¤È¡Ä»×¤¤ÌÀ¤«¤¹
²Î¼ê¤Î¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¤µ¤ó¡Ê73¡Ë¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼55¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿³Ú¶Ê¤òÈ¯É½¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇÈßÑËü¾æ¤Ê·ÝÇ½¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿Í´ÖÉÔ¿®¤Ë´Ù¤ê°úÂà¤ò¹Í¤¨¤¿»þ´ü¡¢°¦¸¤¤È¤ÎÊÌ¤ì¤Ë¤è¤ë¿¼¤¤Èá¤·¤ß¡¢¤½¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê²ÈÂ²¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Þ¤Ç¡£73ºÐ¤Îº£¤âÊâ¤ßÂ³¤±¤ëà¾®Ìø¥ë¥ß»Òá¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÆÈ¼«¡Û¡¡¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¡¡²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼55¼þÇ¯¡¡¡Ö¿Í´ÖÉÔ¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡¡ÇÈßÑËü¾æ¤Î·ÝÇ½¿ÍÀ¸¡¡¡Ö¿´ÎÅÆâ²Ê¤ËÄÌ¤Ã¤¿¡×¡¡°¦¸¤¤È¤ÎÊÌ¤ì¤È¡Ä»×¤¤ÌÀ¤«¤¹
¾®Ìø¤µ¤ó¤¬È¯É½¤·¤¿²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼55¼þÇ¯µÇ°³Ú¶Ê¡Ø°¦¤ÏÎØ²öÅ¾À¸¡Ù¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÈà½÷¤é¤·¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¡£
³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¤¾¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¡£¥¶¡¦¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶Ê¤òºî¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ¶á¤³¤ó¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ê¤¤¤è¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢Èó¾ï¤Ë¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ç¡¢¤â¤¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤È¤«²¿¤«¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëºîÉÊ¤Î°ì¶Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¬²Î¤È¥À¥ó¥¹¤È¤«É½¸½¤È¤«¡¢¤â¤Á¤í¤ó½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤Æ¡¢¤É¤³¤âÌµÍý¤»¤º¡¢µ¤Ä¥¤é¤º¡¢³Ú¤Ë²Î¤¨¤ë¡£¤â¤¦Âç¼«¿®ºî¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¾®Ìø¤µ¤ó¤Ï·ÝÇ½À¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤â¤¦°ì¸ý¤Ç¸ì¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÅÓÃæ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¿Í´ÖÉÔ¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²Î¤â¥À¥ó¥¹¤â¼Çµï¤â·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼¤á¤è¤¦¤È»×¤¨¤Ð¡¢¼¤á¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤³¤Î55Ç¯´Ö¤Ï·è¤·¤Æ½çÉ÷ËþÈÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÎÉ¤¤¤³¤È¤Ð¤Ã¤«¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤â¤¦°¤¤¤³¤È¤âÈ¾Ê¬¤°¤é¤¤¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤ë¾®Ìø¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂ³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÇ¸å¤Ï¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤ÇÁª¤ó¤ÀÆ»¡£¤É¤ó¤Ê»ö¤¬¤¢¤í¤¦¤È¡¢»ä¤ò¿®¤¸¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡£¤Û¤ó¤È¤Ë¤è¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶ì¤·¤¤»þ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ëÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢¾®Ìø¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÈÂÐÏÃ¤¹¤ë¡£»ä¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¿É¤¤»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡£¤â¤Ã¤È¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤·¤ç¡×¤È¡Ø¼«Ê¬¼«¿È¤È¤ÎÂÐÏÃ¡Ù¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈäÏª¡£¡Ö¡Ê¿É¤¤»þ¤Ë¤Ï¡Ë»ä¤Î³Ú¶Ê¤¿¤Á¤¬Îå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤â¤¦¤ï¡¼¤Ã¤Æ¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¾ë²¼Ä®¡Ù¤È¤«¤Í¡¢¡ØÀ¥¸Í¤Î²Ö²Ç¡Ù¤È¤«¤¬¡¢¥ë¥ß¤Á¤ã¤ó¤¬´èÄ¥¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤ã»ä¤¿¤Á¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¡©¤Ã¤Æ¡£»ä¤Ï¥ë¥ß¤Á¤ã¤ó¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤è¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢³Ú¶Ê¤È¤ÎÆÃÊÌ¤Ê´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¾®Ìø¤µ¤ó¤â°úÂà¤ò¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¥³¥í¥Ê¤¬Î®¹Ô¤·¤¿º¢¡¢5¡Á6Ç¯Á°¡¢»Å»ö¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤â¤¦»ä»Å»ö¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¤Ç¤â¥Æ¥ì¥Ó´Ñ¤ì¤Ð¡¢³§¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤¤ë¤·¡£»ä¤¬ºÂ¤ë°Ø»Ò¤Ï¤â¤¦¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦¼¤á¤è¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤ò¹ðÇò¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤â¤¦Á´Á³ÌÂ¤¤¤â¤»¤º¡¢¥é¥¸¥ª¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ç»ä¡¢°úÂà¤·¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢ÆÍÁ³°úÂàÀë¸À¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢±¿Ì¿Åª¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¾®Ìø¤µ¤ó¤òµß¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ñ¤Ã¤È¤³¤¦¡Ê¼«¿È¤Î¡Ë¥Ö¥í¥°¤Î¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¡Ë¥³¥á¥ó¥È¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡Ø·¬ÅÄ²ÂÍ´¤µ¤ó¤¬½µ´©»ï¤Ç¥ë¥ß»Ò¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òÂçÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¡×¤È¤¤¤¦½ñ¤¹þ¤ß¤òÌÜ·â¡£
·¬ÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾®Ìø¤µ¤ó¤Ï¡Ö·¬ÅÄ¤µ¤ó¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£»ä¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤ò¤·¡Ö²Î¤¬¾å¼ê¤¤¡¢ÍÙ¤ê¤¬¾å¼ê¤¤¡¢¼Çµï¤¬¾å¼ê¤¤¡¢Ã¦¤²¤ë¡¢¥¨¥í¤¤¡¢¤³¤Î5¤Ä¤Ç¤¹¡×¤È·¬ÅÄ¤µ¤ó¤é¤·¤¤¥¦¥¤¥Ã¥È¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿É¾²Á¤ò¾Ò²ð¡£
¡Ö¤½¤ìÆÉ¤ó¤À»þ¤Ë¤â¤¦ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ã¤Æ¡£¤¢¤Î·¬ÅÄ¤µ¤ó¤¬¤³¤ó¤Ê¤ËË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ¡£¤¸¤ã¤¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È°úÂà¤òÅ±²ó¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë2025Ç¯¡¢¾®Ìø¤µ¤ó¤Ë¿·¤¿¤Ê»îÎý¤¬¡£¡Ö7·î22Æü¤Ë¡¢»ä¤ÎÊÝ¸î¸¤¤Î°¦¸¤¥ë¥ë¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦ÂÑ¤¨Æñ¤¤¶ìÄË¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¶ìÄË¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤â¤¦À¸¤¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È°¦¸¤¤È¤ÎÆÍÁ³¤ÎÊÌ¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°¦¸¤¥ë¥ë¤Ø¤Î»×¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊõÊª¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£ËÜÅö¤ËÍ£°ìÌµÆó¤Î²ÈÂ²¤À¤Ã¤¿¤·¡¢Èà½÷¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤¿¤·¡£¤½¤ì¤¬ÆÍÁ³¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤Í¡¢¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤¿¤·¤Í¡×¤È¿¼¤¤°¦¾ð¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤Ï¡¢¾®Ìø¤µ¤ó¤ò½é¤á¤Æ¿´ÎÅÆâ²Ê¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö»ä¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤è¡¢¿´ÎÅÆâ²Ê¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤Î¡×¤È¹ðÇò¤·¡¢¡Ö¿´ÎÅÆâ²Ê¤Ë¿´¤ò¿Ç¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÅö»þ¤ò²ó¸Ü¡£
¡ÖÀèÀ¸¤¤¤ï¤¯¡¢¤³¤ì¤À¤±°¦¤·¤¿Âç»ö¤Ê²ÈÂ²¤òÆÍÁ³¼º¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢Èá¤·¤¤¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¤è¤Ã¤Æ¡£¶ì¤·¤¤¤Î¤âÈá¤·¤¤¤Î¤â¡¢ÅöÁ³¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£¤â¤¦¤´¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¡¢ÁÇÄ¾¤ËÀ¸¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¡£Èá¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¡¢µã¤¤¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦°å»Õ¤Î¸ÀÍÕ¤¬¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢½ù¡¹¤Ë²óÉü¤·¤¿¾®Ìø¤µ¤ó¤Ï¡¢°¦¸¤¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿³Ú¶Ê¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤¿¤«¤é¡Ù¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÆüËÜÁ´¹ñ¤Ë»ä¤ÈÆ±¤¸»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÂÑ¤¨Æñ¤¤¶ì¤·¤ß¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë°¦¸¤²È¤ÎÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¦¡£»ä¤Ï55¼þÇ¯¤ÎµÇ°¶Ê¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¥ë¥ë¤Î¤³¤È¤ò²Î¤¦°Ê³°¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥ë¥ë¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ã¤Æ¡£¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ë¤è¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢ÄÉÅé¶Ê¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶Ê¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡Ö¸þ°æ¤¯¤ó¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡Ë¤Î¥Ç¥â¥Æ¡¼¥×Ä°¤¤¤Á¤ã¡¢¥ï¥¡¡Á¤Ã¤Æµã¤¤¤Æ¡£¥«¥é¥ª¥±¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¤È¤¤â²¾²Î¤ò¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²Î¤¨¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¡¢¥¦¥§¡Á¤Ã¤Æµã¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¥¤¥ó¥È¥íÎ®¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¥¦¥§¡Á¤Ã¤Æµã¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¥ä¥Ð¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÅö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¾®Ìø¤µ¤ó¤Ë2026Ç¯1·î¡¢´õË¾¤Î¸÷¤¬¡£
¡ÖÀäÂÐ¤Ë¥ë¥ë¤ÎÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Ã¤Æ¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦»ÅÁð¤È¤«´é¤Ä¤¤È¤«¡¢¤Þ¤ÀÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤â¤¦¥ë¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Þ¤¿»ä¤Î¤È¤³¤í¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¡¢Î¹Î©¤Ã¤¿°¦¸¤¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê»Ò¸¤¤È¤Î±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
6ÂåÌÜ¥ë¥ë¤È¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥ë¥ë¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎÄ´¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¿©Íß¤â½Ð¤Æ¤¤¿¤·¡¢¾Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥´¥¤¤ï¡ª¸¤¤ÎÂ¸ºß´¶¡×¤È°¦¸¤¤¬¤â¤¿¤é¤¹Ìþ¤·¤ÎÎÏ¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¡Ö¤À¤«¤é»ä¤Ï¸µµ¤¤Ç¡¢°ìÀ¸·üÌ¿Æ¯¤¤¤Æ¡¢¥ë¥ë¤È³Ú¤·¤¤¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Í¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
·ò¹¯°Ý»ý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ë¥ë¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤¢¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¿©¤Ù¤ë¤Î¤È¡¢¤â¤¦Æü¡¹¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡×¤È²óÅú¡£¡Ö¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡¦½ÀÆð¤¬»ä¤Î¥Ü¥Ç¥£¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£²¿¤âÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Û¤ó¤È¤Ë¥¸¥à¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤·¡×¤ÈÆü¾ïÅª¤Ê±¿Æ°¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¡£
ºÇ¸å¤Ë¼«¿È¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤±¤Ã¤³¤¦¼«Ëý¡ª73ºÐ¤Ç¥Ò¡¼¥ëÍú¤¤¤ÆÍÙ¤ê¤Ê¤¬¤é²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¡£ÉáÄÌ¥Ò¡¼¥ëÍú¤¤¤Æ¤ªÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤¯¤À¤±¤Ç¤âÈè¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤½¤ì¤¬²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ç¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ë¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ì¤ë¤«Ä©Àï¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÎÏ¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Ä©Àï¤·Â³¤±¤ë¾®Ìø¤µ¤ó¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û