お笑いコンビ「ハイヒール」のモモコ（62）が13日までに、自身のインスタグラムを更新。スタッフへの手作り弁当を披露した。

モモコは「今日も、ロケにラジオにと1日働いてます」と書き出し、「昨日のスタッフさんへの手作り弁当は、こんな感じのおかずでした」と写真をアップ。「山之内すずちゃんにもお弁当渡したら、TBSテレビ『ひるおび』で紹介してくれました」と明かし、「すずちゃんありがと」とつづった。

タレントの山之内すずは、TBS昼の情報番組「ひるおび」（月〜金曜前10・25）に隔週の月曜コメンテーターとして出演中。モモコとは、2人が水曜レギュラーを務めるカンテレ「よ〜いドン！」（月〜金曜前9・50）で共演している。

山之内は9日放送の「ひるおび」に出演した際、「感謝の日」のテーマにちなみ、「大好きな先輩」というモモコへの思いを伝えた。「レギュラーの番組でご一緒させていただいていて、朝の生放送の番組なんですけど、生放送前に“すずちゃん、お弁当”って、モモコさんが手作りのお弁当をくださって」と明かした。

そして「お弁当を作ってもらうのなんて何年ぶり！？」と感激。「いつも自分で作ったご飯ばっかり食べてるので、人からもらったお弁当を食べるのが物凄いうれしくて」と告白した。

「泣きそうになりながら食べました」といい、「モモコさんありがとうございます、おいしかった〜！」とカメラ越しに感想を伝えていた。