NHK連続テレビ小説『ばけばけ』から『風、薫る』への朝ドラバトンタッチセレモニーが3月13日、東京・渋谷のNHK放送センターにて行われ、『ばけばけ』主演の髙石あかり、共演のトミー・バストウ、『風、薫る』主演の見上愛、上坂樹里が出席した。

現在放送中の連続テレビ小説第113作『ばけばけ』は、松江の没落士族の娘・小泉セツをモデルにした物語。3月27日に最終回を迎える（3月28日は最終週の振り返り）。

一方、3月30日より放送がスタートする第114作『風、薫る』は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す2人の女性の成長を描くバディドラマ。見上と上坂がW主演を務める。

セレモニーでは、作品にちなんだ恒例のプレゼント交換を実施。髙石からは見上と上坂へ「島根県松江市の牡丹で染めたスカーフと機織りのスカーフ、出雲民藝紙で作った団扇」が贈られた。見上は「2人のイメージカラーにぴったりで、（上坂が演じる）直美ちゃんが頑張らないといけないときは、このうちわで応援しようと思います」、上坂は「直美っていう名前が入っていて本当にうれしいです。大事に使います」とそれぞれ喜びを口にした。

見上と上坂から髙石へは、「黒羽藍染と大関組紐の巾着と横浜スカーフ」が贈られた。髙石は「チャームに『ばけばけ』と『風、薫る』と書かれていて、まさか『ばけばけ』と『風、薫る』がひとつになったものをいただけるなんて思っていなかったので、すごくうれしいです」と笑顔を見せた。

プレゼント交換後に行われたバトンパスを終え、髙石は「胸がいっぱいです。バトンを今田（美桜）さんからいただいたときのことを思い出して、だからこそいま重みがすごくて。いただいたときとは違う感覚で、バトンを渡す経験をいただけてうれしいです。とにかく『風、薫る』が楽しみすぎて、その気持ちがバトンに乗っていたらいいなと思います」とコメント。

見上は「私たちは1人に対して2人で受け取っているので、物理的には重さは軽いはずなんですけど、すごく重いものを受け取った気持ちになりましたし、放送が始まるんだという実感がわいてきました」と話し、上坂も「歴代の皆さまから受け継がれてきたこのバトンの重みを肌で感じました。このあと放送も始まりますし撮影も続きますけど、この重みを忘れずに私も最後まで駆け抜けて、次につなげられるようにしっかりと頑張りたいと思います」と意気込みを語った。

また、セレモニーには『ばけばけ』で主人公・トキの夫を演じたトミー・バストウもゲストとして駆けつけた。

●髙石あかり（『ばけばけ』トキ役）コメント・撮影を振り返ってたくさんの方に携わっていただいて、「こんなにも愛されている作品ってあるんだろうか」と思うほど、全員が全力でこだわりをもって作った作品だったので、そんな作品に携われてよかったと思いますし、最後まで見ている人たちにそれが届けばいいなと思います。

・見上愛、上坂樹里へエール見上さんがおっしゃられた現場の雰囲気ですが、私はこの1年間それだけに支えられていたので、きっとすてきな作品になるんだろうなと。今回『ばけばけ』もそれが前面に出ていた作品だと思うので、きっとすてきなんだろうなと思いました。楽しみにしています。

・見上愛からの「撮影中の、ずっと忘れないだろうなと思う瞬間やエピソードがあれば教えてください」という質問に対して皆さんとのお芝居で得られるものが多く、目を見ただけで鳥肌が立つような瞬間がたくさんあったのですが、ヘブン役のトミーさんと色んなシーンを撮るなかで、トキとしてヘブンとして生きているからこそ、見せようとしない勝手に出てくるお芝居がどんどん出てきて。それがこのあと放送されるのですが、より深いものが撮れていると思うので、それを見ていただけたらいいなと思います。

・上坂樹里からの「長期間の撮影にあたって楽しみにしていたことや、大事にしていたことを教えてください」という質問に対して私は1人の時間を大切にしていて、現場でも、途中でスタッフの皆さんが知ってくださったのか、私のスペースみたいな所を少しだけ取り入れてくださって、それだけでも全然違いました。あと、お休みの時は1人で出かけたり散歩したりするだけでも違うので、“役”と“自分”のいい意味で線を引くということがちょうどよかったなと思いました。

●見上愛（『風、薫る』一ノ瀬りん役）コメント撮影はすごく楽しくて、最初の会見の時に「いい現場をつくりたいです」と話したのをスタッフやキャストの方々みんなでかなえようとしてくれています。いい作品を作ろうという思いもそうですし、現場が心穏やかでいられる場所であるように全員が努めてくれているので、そういう作品がもうちょっとで皆様のもとへ届くと思うと楽しみですし、ちょっと緊張もしています。

●上坂樹里（『風、薫る』大家直美役）コメント毎日キャストの皆さんや温かいスタッフさんの優しさに包まれながら撮影しているのですが、約半年たって、いよいよ放送が近づいてくるということと、今日このバトンタッチ式を迎えたんだということが一気に実感として湧いてきて、本当に夢のような時間だなと思います。

（文＝リアルサウンド編集部）