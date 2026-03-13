３月２５日付で東証グロース市場に新規上場予定のジェイファーマ<520A.T>の公開価格が８８０円（仮条件８４０～９００円）に決定した。



同社は、杏林大学発の創薬ベンチャー。創業者である遠藤仁氏（現杏林大学名誉教授）が杏林大学で開始した細胞膜輸送タンパク質（トランスポーター）に関するゲノム創薬研究の成果を基盤として設立し、なかでも必須アミノ酸トランスポーター「ＬＡＴ１」が創薬研究の中核をなす重要な創薬ターゲットと位置付け。「ＬＡＴ１」はがん細胞や活性化免疫細胞で高発現し、腫瘍増殖や自己免疫における免疫活性化に関与することが示されており、化合物はがん及び自己免疫領域で新たな治療選択肢となる可能性を示しているという。公募株式数３２４万株のほか、オーバーアロットメントによる売り出し４８万６０００株を予定。主幹事はＳＢＩ証券。



出所：MINKABU PRESS