３月２５日付で東証グロース市場に新規上場予定のベーシック<519A.T>の公開価格が、仮条件（８３０～８７０円）の上限である８７０円に決定した。



同社は、企業に存在する一連の業務プロセス（ワークフロー）を対象に、その「見える化」「標準化」「自動化」などのＤＸを推進するワークフローカンパニー。特に、マーケティングに代表されるフロントオフィス領域（マーケティング・営業・カスタマーサクセスなど）のＤＸに注力しており、これを起点に、業務を支える各種ツールを通じて業務の自動化と生産性向上を支援している。公募株式数９０万株、売出株式数９８万３０００株のほか、オーバーアロットメントによる売り出し２８万２０００株を予定。主幹事は岡三証券。



出所：MINKABU PRESS