【レポート】なにわ男子『なにわ男子の逆転男子』囲み取材で冠番組スタート5年の心境を語る

なにわ男子のメンバーが、テレビ朝日系『なにわ男子の逆転男子』の放送丸5年という節目を記念し、囲み会見に出席した。

■初の番組イベント開催決定！ 恒例企画の生対決やスペシャルライブも

なにわ男子の冠番組として毎週土曜午後に放送中の『なにわ男子の逆転男子』。2021年4月に前身番組『まだアプデしてないの？』としてスタートし、2023年に『なにわ男子の逆転男子』にリニューアル。4月でなにわ男子の冠番組スタートから丸5年を迎えることになる。そして『まだアプデしてないの？』スタートと同年の2021年11月にシングル「初心LOVE」でCDデビューを果たしたなにわ男子も、現在デビュー5周年イヤーの真っ最中だ。

4月7・8日には、初の番組イベント『なにわ男子の逆転男子 祝3周年～スタジオ飛び出してKアリーナ横浜に来ちゃいました～』を開催。イベントでは会場全体を巻き込んだ企画や番組恒例企画の生対決、さらになにわ男子によるスペシャルライブも。初となるイベントにふさわしい豪華で斬新なイベントは、チケットが即完売となるほどの注目を集めている。

この記念すべき『なにわ男子の逆転男子』初のイベント『なにわ男子の逆転男子 祝3周年～スタジオ飛び出してKアリーナ横浜に来ちゃいました～』が、TELASAにて独占生配信されることも決定。2日間開催されるイベントのうち、4月8日公演が生配信される。

テレビ朝日『なにわ男子の逆転男子』

毎週土曜15:30～16:00

