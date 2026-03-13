日経225オプション4月限（13日日中） 3万円プットが出来高最多537枚
13日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万757枚だった。うちプットの出来高が6518枚と、コールの4239枚を上回った。プットの出来高トップは3万円の537枚（1円高61円）。コールの出来高トップは6万円の418枚（85円安200円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
144 0 1 75000
20 0 2 72500
148 0 4 70000
102 -2 4 69000
14 -3 6 68000
72 -3 8 67000
94 -9 11 66000
301 -14 17 65000
29 -11 24 64500
176 -19 29 64000
36 +1 48 63500
97 -28 48 63000
11 -31 69 62500
112 -42 77 62000
2 85 61875
2 91 61750
3 98 61625
158 -31 114 61500
4 -43 110 61375
4 -11 119 61250
101 -52 136 61000
3 -52 135 60875
4 -20 140 60625
21 -37 176 60500
36 -20 163 60375
4 +19 213 60250
4 -24 181 60125
418 -85 200 60000
4 -21 211 59875
24 259 59750
2 232 59625
21 -91 249 59500
3 253 59375
48 +15 320 59250
271 -125 305 59000
5 +25 395 58750
1 415 58625
76 -50 430 58500
13 450 58375
8 +5 450 58250
10 460 58125
232 -160 470 58000
4 -95 490 57875
70 -95 520 57750
6 585 57625
146 -180 565 57500
31 605 57375
19 -55 695 57250 4090 1
100 -60 725 57125
290 -230 680 57000 4320 1
4 735 56875
89 -45 790 56750
4 780 56625
38 -100 905 56500 4020 +185 1
2 940 56375
61 -270 905 56250
294 -265 1015 56000 3620 +255 1
6 1020 55875
24 -195 1065 55750
1 1210 55625
10 -135 1265 55500 3390 5
2 1285 55250
86 -375 1350 55000 3085 +385 17
14 -250 1615 54500 2680 11
1 -175 1765 54375
6 -175 1825 54250
