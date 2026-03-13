　13日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万757枚だった。うちプットの出来高が6518枚と、コールの4239枚を上回った。プットの出来高トップは3万円の537枚（1円高61円）。コールの出来高トップは6万円の418枚（85円安200円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　 144　　　 0　　　 1　　75000　
　　20　　　 0　　　 2　　72500　
　 148　　　 0　　　 4　　70000　
　 102　　　-2　　　 4　　69000　
　　14　　　-3　　　 6　　68000　
　　72　　　-3　　　 8　　67000　
　　94　　　-9　　　11　　66000　
　 301　　 -14　　　17　　65000　
　　29　　 -11　　　24　　64500　
　 176　　 -19　　　29　　64000　
　　36　　　+1　　　48　　63500　
　　97　　 -28　　　48　　63000　
　　11　　 -31　　　69　　62500　
　 112　　 -42　　　77　　62000　
　　 2　　　　　　　85　　61875　
　　 2　　　　　　　91　　61750　
　　 3　　　　　　　98　　61625　
　 158　　 -31　　 114　　61500　
　　 4　　 -43　　 110　　61375　
　　 4　　 -11　　 119　　61250　
　 101　　 -52　　 136　　61000　
　　 3　　 -52　　 135　　60875　
　　 4　　 -20　　 140　　60625　
　　21　　 -37　　 176　　60500　
　　36　　 -20　　 163　　60375　
　　 4　　 +19　　 213　　60250　
　　 4　　 -24　　 181　　60125　
　 418　　 -85　　 200　　60000　
　　 4　　 -21　　 211　　59875　
　　24　　　　　　 259　　59750　
　　 2　　　　　　 232　　59625　
　　21　　 -91　　 249　　59500　
　　 3　　　　　　 253　　59375　
　　48　　 +15　　 320　　59250　
　 271　　-125　　 305　　59000　
　　 5　　 +25　　 395　　58750　
　　 1　　　　　　 415　　58625　
　　76　　 -50　　 430　　58500　
　　13　　　　　　 450　　58375　
　　 8　　　+5　　 450　　58250　
　　10　　　　　　 460　　58125　
　 232　　-160　　 470　　58000　
　　 4　　 -95　　 490　　57875　
　　70　　 -95　　 520　　57750　
　　 6　　　　　　 585　　57625　
　 146　　-180　　 565　　57500　
　　31　　　　　　 605　　57375　
　　19　　 -55　　 695　　57250　　4090 　　　　　　　 1　
　 100　　 -60　　 725　　57125　
　 290　　-230　　 680　　57000　　4320 　　　　　　　 1　
　　 4　　　　　　 735　　56875　
　　89　　 -45　　 790　　56750　
　　 4　　　　　　 780　　56625　
　　38　　-100　　 905　　56500　　4020 　　+185　　　 1　
　　 2　　　　　　 940　　56375　
　　61　　-270　　 905　　56250　
　 294　　-265　　1015　　56000　　3620 　　+255　　　 1　
　　 6　　　　　　1020　　55875　
　　24　　-195　　1065　　55750　
　　 1　　　　　　1210　　55625　
　　10　　-135　　1265　　55500　　3390 　　　　　　　 5　
　　 2　　　　　　1285　　55250　
　　86　　-375　　1350　　55000　　3085 　　+385　　　17　
　　14　　-250　　1615　　54500　　2680 　　　　　　　11　
　　 1　　-175　　1765　　54375　
　　 6　　-175　　1825　　54250　