　13日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1426枚だった。うちプットの出来高が976枚と、コールの450枚を上回った。プットの出来高トップは4万円の135枚（15円高395円）。コールの出来高トップは7万円の57枚（30円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 2　　 -17　　　 8　　75000　
　　 5　　　+3　　　16　　72500　
　　57　　　　　　　30　　70000　
　　10　　　　　　　33　　69000　
　　 1　　　　　　　45　　68000　
　　 1　　 -31　　 129　　65000　
　　 4　　　　　　 150　　64000　
　　16　　 -77　　 238　　63000　
　　34　　　　　　 290　　62000　
　　 2　　　　　　 294　　61875　
　　 3　　　　　　 315　　61625　
　　11　　　　　　 325　　61500　
　　 6　　　　　　 350　　61375　
　　 4　　　　　　 410　　61250　
　　　　　　　　　　　　　61000　　7965 　　　　　　　 2　
　　 3　　　　　　 450　　60875　
　　 2　　　　　　 440　　60625　
　　 4　　　　　　 525　　60500　
　　 3　　　　　　 520　　60375　
　　33　　　　　　 575　　60000　
　　 8　　 +70　　 670　　59500　
　　54　　 -40　　 770　　59000　
　　 5　　　　　　 790　　58750　
　　 5　　　　　　 835　　58500　
　　 1　　　　　　 860　　58375　
　　45　　　　　　 980　　58000　
　　 1　　　　　　1175　　57500　
　　 1　　　　　　1175　　57250　
　　 1　　　　　　1220　　57125　
　　18　　　　　　1325　　57000　
　　 2　　　　　　1370　　56875　
　　 1　　　　　　1600　　56250　
　　29　　-165　　1590　　56000　　3980 　　　　　　　 2　
　　 1　　　　　　1800　　55750　
　　 9　　　　　　1905　　55500　
　　 1　　　　　　2015　　55250　
　　33　　-270　　2030　　55000　
　　34　　　　　　2860　　53500　　2840 　　+360　　　16　
　　　　　　　　　　　　　53375　　2770 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　53250　　2695 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　53125　　2680 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　53000　　2640 　　+185　　　26　
　　　　　　　　　　　　　52875　　2470 　　　　　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　52750　　2330 　　　-5　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　52625　　2480 　　　　　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　52500　　2310 　　　　　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　52375　　2390 　　　　　　　12　
　　　　　　　　　　　　　52250　　2345 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　52125　　2110 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　52000　　2250 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　51875　　2030 　　　　　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　51750　　2165 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　51625　　2090 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　51500　　2015 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　51375　　1895 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　51125　　1955 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　51000　　1920 　　　　　　　17　