日経225オプション5月限（13日日中） 4万円プットが出来高最多135枚
13日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1426枚だった。うちプットの出来高が976枚と、コールの450枚を上回った。プットの出来高トップは4万円の135枚（15円高395円）。コールの出来高トップは7万円の57枚（30円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 -17 8 75000
5 +3 16 72500
57 30 70000
10 33 69000
1 45 68000
1 -31 129 65000
4 150 64000
16 -77 238 63000
34 290 62000
2 294 61875
3 315 61625
11 325 61500
6 350 61375
4 410 61250
61000 7965 2
3 450 60875
2 440 60625
4 525 60500
3 520 60375
33 575 60000
8 +70 670 59500
54 -40 770 59000
5 790 58750
5 835 58500
1 860 58375
45 980 58000
1 1175 57500
1 1175 57250
1 1220 57125
18 1325 57000
2 1370 56875
1 1600 56250
29 -165 1590 56000 3980 2
1 1800 55750
9 1905 55500
1 2015 55250
33 -270 2030 55000
34 2860 53500 2840 +360 16
53375 2770 6
53250 2695 2
53125 2680 7
53000 2640 +185 26
52875 2470 8
52750 2330 -5 8
52625 2480 8
52500 2310 8
52375 2390 12
52250 2345 5
52125 2110 6
52000 2250 10
51875 2030 9
51750 2165 5
51625 2090 3
51500 2015 2
51375 1895 1
51125 1955 1
51000 1920 17
