　13日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は53枚だった。コールの合計出来高は33枚。コールの出来高トップは5万3750円の10枚（3305円）だった。プットのの合計出来高は20枚。プットの出来高トップは2万750円の7枚（65円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　　　　　26　　75000　
　　 2　　　　　　 800　　60750　
　　 2　　　　　　 890　　60250　
　　 2　　 -50　　 960　　60000　
　　 2　　　　　　2220　　55750　
　　 2　　　　　　2675　　54875　
　　 1　　　　　　2735　　54750　
　　 1　　　　　　2815　　54500　
　　10　　-240　　3180　　54000　
　　10　　　　　　3305　　53750　
　　　　　　　　　　　　　53500　　3275 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　46000　　1175 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　45000　　 990 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 500 　　 -60　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　30000　　 195 　　　+9　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　27500　　 157 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　25000　　 112 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　20750　　　65 　　　　　　　 7　


株探ニュース