日経225オプション6月限（13日日中） 5万3750円コール3305円
13日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は53枚だった。コールの合計出来高は33枚。コールの出来高トップは5万3750円の10枚（3305円）だった。プットのの合計出来高は20枚。プットの出来高トップは2万750円の7枚（65円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 26 75000
2 800 60750
2 890 60250
2 -50 960 60000
2 2220 55750
2 2675 54875
1 2735 54750
1 2815 54500
10 -240 3180 54000
10 3305 53750
53500 3275 3
46000 1175 3
45000 990 1
40000 500 -60 1
30000 195 +9 2
27500 157 1
25000 112 2
20750 65 7
株探ニュース
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 26 75000
2 800 60750
2 890 60250
2 -50 960 60000
2 2220 55750
2 2675 54875
1 2735 54750
1 2815 54500
10 -240 3180 54000
10 3305 53750
53500 3275 3
46000 1175 3
45000 990 1
40000 500 -60 1
30000 195 +9 2
27500 157 1
25000 112 2
20750 65 7
株探ニュース