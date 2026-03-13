稲葉製作所 <3421> [東証Ｓ] が3月13日大引け後(17:00)に決算を発表。26年7月期第2四半期累計(25年8月-26年1月)の連結経常利益は前年同期比18.5％増の8.3億円に伸びたが、通期計画の28億円に対する進捗率は29.7％にとどまり、5年平均の37.9％も下回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した2-7月期(下期)の連結経常利益は前年同期比31.6％増の19.6億円に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である11-1月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比37.2％増の3.9億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の2.0％→3.0％に改善した。



株探ニュース

