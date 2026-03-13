スマレジ <4431> [東証Ｇ] が3月13日大引け後(17:00)に決算を発表。26年4月期第3四半期累計(25年5月-26年1月)の連結経常利益は前年同期比24.2％増の22.3億円に伸び、通期計画の29.5億円に対する進捗率は75.8％に達したものの、5年平均の79.1％を下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と通期計画に基づいて、当社が試算した2-4月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比28.8％増の7.1億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である11-1月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比46.1％増の9億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の22.8％→27.1％に上昇した。



株探ニュース

