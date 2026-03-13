新しい学校のリーダーズ・SUZUKA、セーラー服を脱いだ姿が話題 撮影メイキング公開に反響「まるで別人」
4人組ダンス＆ボーカルユニット・新しい学校のリーダーズのSUZUKA（24）が12日、女性ファッション誌『GINZA』の公式インスタグラムに登場。4月号で表紙と巻頭ファッションストーリーに初登場した、撮影メイキング動画が公開された。
【動画】「一生見ていられる」新しい学校のリーダーズ・SUZUKA、セーラー服を脱いだ撮影メイキング
投稿では「COMING SOON」とつづられ、13日午後8時にビハインドシーンがYouTubeで公開されることを予告。投稿された動画には、新しい学校のリーダーズの楽曲「Superhuman」とともに、トレードマークであるセーラー服を脱いだ姿で次々と個性あふれるポージングを決めて、“新しい私”を披露している。
動画の最後は、SUZUKAの「すごいまたこう、違った姿でここに来れてうれしいなと思いました」というコメントで締めくくられており、トレードマークの丸い黒縁メガネを外した、ステージとは異なる姿を見せた。
コメント欄には「まるで別人 見たことない表情 素敵」「一生見ていられる」「撮影風景みたかったです！ありがとうございます」「まって、見たすぎるものが見れて息できない最高じゃないか!!!!」「スーパーヒューマンすぎ」などと、ビハインドシーンに期待が高まっている。
