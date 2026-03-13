櫻坂46写真集“24時間限定＆数量限定”特典ポスター解禁 現役メンバー32人“プリショット”をコラージュ
アイドルグループ・櫻坂46の初のグループ写真集『櫻撮（さくさつ） VOL.01』（17日発売／講談社）の発売を記念して、14日午後9時ごろより、YouTube「櫻坂チャンネル」で大園玲と森田ひかるが生配信を行う。同配信日の“24時間限定”で販売される特典折り目なしB3ポスターの絵柄が公開された。
【別パターン】ロサンゼルスでパシャリ！『櫻撮』24時間限定ポスター
特典ポスターは2種類用意されており、好きな絵柄を1枚選ぶことができる。ポスターAは生配信に出演する森田がロサンゼルスで撮影した自撮り集合写真。ポスターBは、櫻坂46の現役メンバー32人全員のプリクラ風ショットをコラージュした絵柄となっている。
このポスターつき写真集は14日0時0分から23時59分の24時間限定でオンラインショップ「Sony Music Shop」にて購入することができる。特典は数量限定となっている。
本作は、櫻坂46のメンバー同士で撮影したオフショット写真集。2024年4月から写真週刊誌FRIDAYで連載されている『櫻撮』をまとめたもので、メンバー全員がカメラマンとなり、互いの赤裸々な素顔を撮影する名物企画。
ステージ上ではかっこいいパフォーマンスを見せる櫻坂46メンバーの、“わちゃわちゃ感”あふれる舞台裏の素顔が満載の1冊となっている。写真集に収録される652枚のうち、連載では未掲載だったカットも約300枚収録されている。
カバーは、通常版、HMV限定版、楽天限定版、アマゾン限定版の4種類。写真集公式Xでも最新情報が随時公開予定。
【別パターン】ロサンゼルスでパシャリ！『櫻撮』24時間限定ポスター
特典ポスターは2種類用意されており、好きな絵柄を1枚選ぶことができる。ポスターAは生配信に出演する森田がロサンゼルスで撮影した自撮り集合写真。ポスターBは、櫻坂46の現役メンバー32人全員のプリクラ風ショットをコラージュした絵柄となっている。
本作は、櫻坂46のメンバー同士で撮影したオフショット写真集。2024年4月から写真週刊誌FRIDAYで連載されている『櫻撮』をまとめたもので、メンバー全員がカメラマンとなり、互いの赤裸々な素顔を撮影する名物企画。
ステージ上ではかっこいいパフォーマンスを見せる櫻坂46メンバーの、“わちゃわちゃ感”あふれる舞台裏の素顔が満載の1冊となっている。写真集に収録される652枚のうち、連載では未掲載だったカットも約300枚収録されている。
カバーは、通常版、HMV限定版、楽天限定版、アマゾン限定版の4種類。写真集公式Xでも最新情報が随時公開予定。