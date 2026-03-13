『サザエさん』4月正午からCS初放送 地上波２話分を毎週月曜から金曜に放送
国民的アニメ『サザエさん』が、フジテレビTWO ドラマ・アニメにて、４月１日（毎週月曜〜金曜の12時〜12時50分 各２話）から再放送されることが決定した。アニメ『サザエさん』の放送はCSでは初となる。
【画像】見たことない！原作『サザエさん』貴重な4コマ漫画ページ
今回は、10年前の2016年４月に地上波で放送されたエピソードから順に放送予定。地上波放送話数２話分で、お昼休みをちょっと楽しくする“サザエさんタイム”をたっぷりお届けする。
また、原作『サザエさん』が４月に連載開始80周年 を迎えることを記念し、特別番組『イルカ、サザエに会いにいく〜原作80周年長谷川町子こだわりの世界〜』も３月28日10時〜10時30分に放送。
この特番では、シンガーソングライターであり、女子美術大学出身の絵本作家としても活躍するイルカをナビゲーターに迎え、原作誕生からこれまでの歴史や長谷川町子の創作の裏側などを貴重な資料とともに振り返り、時代を超えて愛され続ける『サザエさん』の世界が持つ魅力と奥深さひもといていく。
■イルカよりコメント
念願だった長谷川町子先生の記念館に伺うことができて、とても嬉しく思いました。ものすごく貴重なものをたくさん見せていただき、幼い頃から親しんできた作品の“見えない部分”をいろいろ発見できて、町子先生のお人柄もより深く感じることができました。これから作品を見るときの楽しみが、またひとつ増えましたね。ぜひ皆さんにも、そういう目で味わっていただけたらと思います。
私の両親が『サザエさん』を大好きで、小さい頃から本が身のまわりに自然とあったんです。今日も展示を見ながら “これ知ってる”“あれ知ってる”と懐かしく感じる作品がたくさんありました。そして原案や原画を拝見して、あまりに丁寧で綺麗に描かれているのに本当に感動しました。どれも“ビシッ”と整っていて、一本の線からも緊張感や、作品に注がれた愛情が伝わってくるんです。
町子先生が命を注いで描き上げられた作品が、こうしてたくさん残っていて、多くの方に愛され続けている理由を改めて実感しました。
