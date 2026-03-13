なにわ男子、バラエティー能力向上を実感 道枝駿佑のツッコミのキレをメンバー絶賛「ガツンと言えるようになった」
7人組グループ・なにわ男子によるテレビ朝日系冠バラエティー『なにわ男子の逆転男子』（毎週土曜 後3：30）がこの4月で6年目に突入する（『まだアプデしてないの？』時代を含む）。このほど、初の番組イベントを4月7日、8日に横浜Kアリーナでも控えるなか、メンバーが5年間の番組を経て“レベルアップ”した点を語った。
【写真】6年目に意気込み！キュートなポーズのなにわ男子
まず藤原から「おしりがレベルアップしたのでは」と人気シリーズ「尻相撲」を引き合いにだされた大橋だが「もう1回ゼロから頑張りたいと思います。1回戦で負けたので…」と謙虚な姿勢。道枝から「もうやめたほうがいい」と止められ、暫定・王者の浮所飛貴（ACEes）の存在に、西畑は「なんかもう（浮所）飛貴の尻相撲じゃん」と言い放った。
藤原は芸人の漫才完コピ企画を挙げ「芸人さんのすごさを改めて感じられたし、僕たちもこういうボケがあるんやとか、トークでもこういう順番をおもしろかったりするんだと言うバラエティー能力は学べた。特に大橋さんは本当におもしろい」と急にボールを投げられた大橋は「…は？」とあ然。ひょうひょうとしながら藤原が「今年中にバラエティーのトップに立つんちゃうかな」とハードルをあげられると「今年中か…そうですね」とまさかの一旦受け入れ、藤原は「今年中だったら行けるんや（笑）」と指摘して笑いを誘った。
そんななか大橋は「僕はみっちー（道枝）。アプデ時代から、だんだんみっちーのツッコミのキレが増してる。この番組でバラエティーに慣れたノリできてくれるからうれしい」と褒めると道枝は「そう思ってくれるならうれしい。バラエティーへの苦手意識もあるのでうれしいです」と喜んだ。
大西も「初期から比べたらニューヨークさんやコットンさんにガツンと言えるようになった」と成長を実感してるようで藤原も「他の番組でもニューヨークさんがみっちーをイジって、みっちーが言い返してるのをみたとき“すげぇ”ってうれしい」と笑顔があふれる。道枝は「他の番組で会った時に、慣れ親しんだ関係性をお見せできるのがいいな」と芸人たちとの絡みにも手応えを明かした。
道枝から「恭平は瞬発力。振られた時におもしろいことをいう」とし、大橋も「体力測定とか恭平が1番なのですごいな」とその成長ぶりに感心。高橋は「持ってる瞬間が多かったですね」と冷静に返すと藤原は「かっこええな（笑）」とポツリ。長尾は「レベルアップというかファッション企画で1位獲れてないんです。なのでもしイベントでそういう企画があるならちゃんとみなさんの前で1位を獲りたい」と得意分野での実力発揮を心待ちにしていた。
