なにわ男子、『逆転男子』5周年で大橋和也が“決めポーズ”に意欲 藤原丈一郎「おねがいしま〜す」
7人組グループ・なにわ男子によるテレビ朝日系冠バラエティー『なにわ男子の逆転男子』（毎週土曜 後3：30）がこの4月で開始から丸5年を迎える（『まだアプデしてないの？』時代を含む）。このほど、横浜Kアリーナでの初の番組イベントを4月7日、8日に控え、改めてメンバーが意気込みを語った。
【写真】ぎゅっと集合！キュートなポーズのなにわ男子
■メンバーコメント
▼西畑大吾
アプデ時代からあわせて、5年。長い期間テレ朝さんにお世話になって光栄に思います。たくさんファンの皆さんが楽しめる企画を考えてくださって、僕たちもノリノリで楽しみながら収録できているので僕たちにとっても、なにふぁむにとっても楽しんでいただける大切な番組になっているのではないかと思います。イベントも張り切ってがんばっていきたいと思いますのでぜひとも楽しみにしていただければ。
▼大西流星
『まだアプデしてないの？』のときはデビュー前でしたし東京で番組を持てる喜びと、番組を続ける中で毎回、収録ごとに楽しくトークというより1個1個チャレンジすることもあって逆転男子になってからも逆転するために力を合わせることもあれば、対決することもあって…アイドルとしてもステップアップできるようなチャレンジを毎回していただけてるのでスタッフさんにも感謝したいですし、視聴者の皆さんが番組を盛り上げてくれて配信を見てくれてそれが形になっていくことがすごくうれしくて。なのでもっと高いところを目指して皆さんとやっていきたいと燃えたぎっています。
▼道枝駿佑
5年間もやらせていただいて光栄なこと。デビューと同じくらいのタイミングで始まった番組なので、1年1年、積み重ねていることがうれしく思いますし、これからも10年、15年、何年もグループと一緒に成長していけるような番組になれたらいいな。番組の周年とグループの周年が重なることはなかなか珍しいと思うのでより盛り上げられるように一緒に皆さんと作っていけたらいいな。
▼大橋和也
ジュニアの時からお世話になって、一緒に作って行ってたんですけど今になって芸人さんと絡むこともたくさんあって。僕たちは関西なのでお笑いに関して考えることも増えたし、デビューしたらあんまりなかったんですけど、この番組だけ粉まみれになったり身体を張るようなこともさせてもらって、毎回、違う楽しさのある番組なので新しい企画もたくさんあるので、楽しみにしてほしいのと、こうやって一緒にやってきた分、5周年ということで感謝を届けたい。イベントごとだったり、アプデのときに、まだアプデしてないの？って手振りがあったんですけど逆転男子にはまだないから、それも5周年でつくれたらいいなと思っております。ぜひ楽しみにしてください。（藤原を筆頭に「おねがいしま〜す」の声）ちゃうちゃう、みんなやん！みんなで作るやつ！
▼藤原丈一郎
テレビ朝日さんにはお世話になっていてデビュー曲「初心LOVE（うぶらぶ）」もMステで初披露させてもらいましたしジュニアの時から、こうして番組をご一緒していただけることはうれしいことです。この番組では芸人さんはもちろん先輩、後輩も出てくれて、普段、僕たちの、こんな表情するんだとかアイドルなのにこんなことをやるんだ、全部表現させていただける場でもあるので、今回の初イベントでは、テレビで見ていた企画を目の前で見れる機会でもあるし、来れない方も配信で見て、より番組の可能性を感じてくれたらうれしいです。5年といわず、もっともっとたくさん逆転男子が見ていただけるように7人、そしてスタッフ一同頑張りたいなと思います。
▼高橋恭平
この番組のおかげで経験させていただきましたし、いろんなカラを破るきっかけにもなった番組だと思っています。今回、イベントをさせていただくことで新しい形でファンのみなさんと一緒になにかを作り上げられることも楽しみなので頑張って、楽しんでいけたらと思います。
▼長尾謙杜
こうして5周年を迎えることができてすごくうれしいですし、ジュニアの頃から冠番組を持てるありがたさを改めて今、感じています。いろんな企画をさせていただいて、いろんなゲストの方にも来ていただいて、なにわ男子の色も『アプデ』や『逆転男子』で作りあげることができましたし、世間の皆さんにもいろんな面のなにわ男子を知っていただけたのかなと思います。ゲストの方が来て、コミュニケーションの場になっていたり、ありがたいなと思います。そのなかでこれまでやったことがないイベントができることは、また新しくなにわ男子・なにふぁむが関わる場ができてうれしいなと思います。これから『逆転男子』をもより成長させていただきたいですし、1回で終ることなく2回目に続けるように1回目を成功させられたら。
