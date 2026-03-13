フィンランド出身の世界的ソプラノ歌手、カミラ・ニールンドが１３日から上野・東京文化会館をメイン会場に開かれる「東京・春・音楽祭」に出演する。

ワーグナーのオペラ「さまよえるオランダ人」（演奏会形式）をはじめ複数の公演で美声を響かせる。（宍戸将樹）

「日本の歴史ある音楽祭に出演できるのは光栄です」と、上演の日を心待ちにしているという。

ワーグナーは彼女の主要レパートリーだ。「さまよえるオランダ人」のゼンタだけでなく「タンホイザー」のエリーザベト、「ニーベルングの指環（ゆびわ）」のブリュンヒルデなどで主役を務めてきた。

今回の公演（４月５、７日、同会館）で歌うゼンタについて、「すごく純粋な気持ち、無償の愛を持つ女性。父親や幼なじみの男性が身近にいるにもかかわらず、他人のオランダ人を救いたいという気持ちを持っている」と説明する。

ワーグナー作品に登場する女性は「男性のピンチを救う役割があることが多い」と言う。「社会的慣習を壊して新たな世界へ行こうと、違う水平線を見つめているようなところがある。ゼンタも、そういうところがある女性だと思います」

３月２５日に同会館で上演されるシェーンベルクの「グレの歌」では、トーヴェ役で出演する。約１５０人のオーケストラの大編成に合唱も含まれる壮大な声楽曲だ。２０２０年にドイツ・ドレスデンでこの曲を歌った時は公演直後にコロナ禍で劇場が閉鎖され、「奇跡的な公演でした」と振り返る。今回の音楽祭ではマレク・ヤノフスキ指揮のもと、ロマンあふれる大作に再び挑む。

１９９０年代から活躍を続ける。「自分の声にあった役柄を正しいタイミングで歌えたことは、自分のキャリアを長く続けるにも大事なことでした」と語る。ベテランになった今でも「健康を保って３０年は歌いたいと当初から考えていた」と、いっそう意欲は増しているようだ。

昨年１０月の来日公演では、自身の当たり役であるリヒャルト・シュトラウスのオペラ「ばらの騎士」の元帥夫人役を好演した。「本当に大好きな役柄なので、また日本で歌えてうれしかった」とほほ笑む。来年初頭にはファビオ・ルイージ指揮のＮＨＫ交響楽団との共演も予定されている。

３月２７日には同会館で、ワーグナーやシベリウスなどの歌曲を披露するリサイタルも行う。上野に桜が咲く頃、オペラから歌曲まで、歌が持つ多彩な美しさを存分に味わわせてくれそうだ。