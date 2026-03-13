１９８５年のショパン国際ピアノコンクールで優勝し、日本でも高い人気があるロシア出身のピアニスト、スタニスラフ・ブーニン。

表舞台を一度退いた後、演奏活動に復帰する彼の道のりを追ったドキュメンタリー映画「ブーニン 天才ピアニストの沈黙と再生」が公開中だ。

映画では、左手のまひ、足首の大けがなど身体的な困難から演奏活動を休止したブーニンが、２０２２年６月に９年ぶりのコンサートを開いた時の様子や、昨年１２月のサントリーホールでのリサイタルの映像などが収められている。「音楽部分の編集に携わったが、音楽が映画に果たす役割が大きいことに驚きました」と本人が振り返る。

以前のように演奏できない葛藤を抱えつつも、妻・栄子さんの支えでピアノに向かう苦闘の過程にもカメラが迫っている。「音楽の中で生き続けられる、そのことに日々感謝すること」を自らの心に銘じていたと明かす。

復帰後の演奏活動では、特に「音楽への奉仕」の心を大切にしているという。それは「お客様に、曲が一番伝えるべき大事なことを届けること」だと説明した。「曲の美しい点を伝えることはずっと考えていたが、けがの痛みを経て、より感じるようになった」

今年、６０歳になる。「けがをして、ピアノは扱いきれない存在になったと思ったが、徐々に健康な時の感覚が戻っている。体の一部になったような感覚が戻れば、より音楽の全体像が描けるはず」と前を見据えていた。