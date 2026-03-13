IU ＆“王子”ビョン・ウソク、胸キュン必至のダンスシーン 学生時代の2人の姿も 韓国ドラマ『21世紀の大君夫人』ティザー＆スチール公開
韓国の俳優IU（『おつかれさま』）と、ビョン・ウソク（『ソンジェ背負って走れ』）がW主演する韓国ドラマシリーズ『21世紀の大君夫人』が4月10日より、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」のコンテンツブランド「スター」にて独占配信される（全12話／毎週金・土曜 1話ずつ配信）。今回、王子の命令に胸キュン必至となる待望のティザー予告、“国宝級ビジュアル”のスチールが解禁された。
【動画】IU ＆ビョン・ウソク、胸キュン必至シーン…『21世紀の大君夫人』ティザー
本作は、もしも21世紀の韓国に王室が存続していたら、という架空の現代を舞台に、韓国最大の財閥家の次女ソン・ヒジュ（IU）と名ばかりの称号だけしか持たない孤独な王子イ・アン大君（ビョン・ウソク）が出会うことで、運命や身分の壁を超え、人生を切り開いていく新時代の王道ロマンティック・コメディー。主演の財閥令嬢と王子を演じるのは、アジアを代表するトップスター IU と、いま最も勢いに乗る俳優 ビョン・ウソク。豪華W主演により、まさに“歴代最強級”のカップルが誕生した。
今回、待望のティザー予告が解禁。厳かで雄大なOSTにのせ、“孤独をまとう危険な男”イアン大君のカリスマ性溢れる王子の姿と豪華できらびやかな宮殿が映し出される。ヒジュとイアン大君が見つめ合いながら宮殿で踊るロマンチックな場面が描かれる一方、時には火花を散らすカーアクションなど、現代という設定ならではの緊迫したシーンもあり、2人の恋が一筋縄ではいかないことを予感させる。
さらに、ビョン・ウソクの凛々しい乗馬シーンや、花火とともにきらめくオーラを放つIUの姿、そして手を取り合うダンスシーンなど、思わず息をのむほど美しいカットや胸キュンシーンが次々と展開。王室の称号を欲しがるヒジュに対し、「無意味な称号のために私と結婚を？」と問いかけるイアン大君。ヒジュに「王族の妻になる準備をせよ」と告げる場面では圧倒的な王の風格を感じさせながらも、彼女と出会うことで王子の心は次第に動き出していく。
あわせて、胸キュン2ショットや学生時代の2人を収めたスチールが到着。学生時代の回想シーンカットでは、前髪ありのアンニュイな雰囲気が漂う若王子姿のイアン大君が写され、そのたたずまいはまさに“国宝級ビジュアル”。さらに、塀越しに見つめ合うイアン大君とヒジュの姿や、ドレスアップした2人が腕を組んでいる様子、イアン大君に抱きつくかわいらしいヒジュの姿など、これから始まる2人の恋の行方に期待が高まるカットとなっている。
演出は、『キム秘書はいったい、なぜ？』や『還魂』を手がけたヒットメーカーのパク・ジュンファが担当。原作は数千の応募作の中からグランプリを受賞した新人作家による完全オリジナルストーリー。
格式高い王室伝統と現代の価値観が交差する世界を丁寧に描いている。製作は『ナインパズル』『無人島のディーバ』『京城クリーチャー』『社内お見合い』など話題の人気作を手掛けるカカオ・エンターテイメント。重厚な王宮美術、華やかなロイヤル衣装、洗練された財閥ファッションなど、ストーリーはもちろん、細部までこだわり抜かれた絢爛豪華なビジュアルも見どころとなる。
■あらすじ
もしも21世紀の韓国に王室が存続していたら…。韓国最大の財閥の令嬢であるソン・ヒジュは抜群の美貌と知性を兼ね備える完璧な女性。しかしその水面下では“婚外子”であるというコンプレックスを抱えながら生きていた。野心に燃える彼女が手に入れたいもの。それは本物の“血筋”を得ること。一方で、イ・アン大君は生まれ持った威厳と魅力で民衆から“最も愛される王族”として支持されるも、王家の次男がゆえに真に所有できるものは何もなく、情熱的な野望を持ちながらも沈黙の中で生きることを強いられ、孤独な人生を送っていた。ある日そんな2人が出会い、お互いの利己的な目的のために“契約結婚”を交わすことに。似ている境遇でありながらも、異なる選択をしてきた2人だったが、その契約によって互いの人生に転換期をもたらし、いつしか契約を超えて本当の想いに気づいていく…。
■スタッフ
監督：パク・ジュンファ 『キム秘書はいったい、なぜ？』『還魂』『愛は一本橋で』
脚本：ユ・アイン
■キャスト
IU：『おつかれさま』『マイ・ディア・ミスター』
ビョン・ウソク：『ソンジェ背負って走れ』
