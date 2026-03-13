timelesz猪俣周杜、大先輩・松岡昌宏のレシピ再現に緊張 霜降り明星・せいやとの料理新番組がはやくも乗っ取りの危機
お笑いコンビ・霜降り明星のせいやとtimeleszの猪俣周杜が出演する中京テレビの新感覚料理バラエティー『せいや＆猪俣の3行キッチン』第2回が、14日午後11時30分から放送される。
【写真】楽しそうに料理をする猪俣周杜＆せいや＆浜口京子
料理は好きだけど、難しいレシピは覚えられない…。せいやと猪俣が、たった3行で完結する簡単料理に挑戦する番組。レシピを3行にしぼるからこそ、雰囲気と勘で作ることができる。しかし3行だからこそ奥が深い、時には、想像通りに進まないリアルな料理のハプニングも…。“ゆるさ”全開の、新感覚料理トークバラエティーとなる。
前回の#1では料理愛好家・平野レミがリモートで登場し話題を呼んだが、初共演＆初料理を経て、距離が縮まった様子のせいやと猪俣。今回の#2では、アテネ五輪メダリスト・浜口京子が登場。気合い入りまくりの浜口に2人もタジタジに。
猪俣の大先輩・松岡昌宏がみのもんたから教わったという中華料理「爆肉（パーロー）」に挑戦。普段から料理をしているという猪俣だが、大先輩のレシピを作るとあって少し緊張している様子。そんな猪俣を浜口が全力応援。せいやも「3行キッチンの王様！」と絶賛する絶品料理が完成する。
インスタグラムで1170万再生されたヘルシー料理「薬味たっぷりカツオの生春巻き」や、某有名ドーナツを焼くだけで完成するという、簡単スイーツも登場。「薬味たっぷりカツオの生春巻き」作りに挑戦した浜口だったが、料理中も“天然キャラ”がさく裂し、スタジオは笑いの連続。「3行キッチン」乗っ取りの危機に…。さらに最後には重大発表も行われる。
愛知・岐阜・三重エリアで放送、番組終了後より動画配信サイト「TVer」「Locipo」にて見逃し配信実施。
