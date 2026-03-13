こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。

本日2026年3月13日は、新生活に向けて新調するにも、ゲスト用に買い足すにもぴったりな、アイリスオーヤマの「洗えるウォッシャブル枕 アイボリー」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

自宅で丸洗いできるから清潔。来客用にも使いやすいアイリスオーヤマのウォッシャブル枕が、40％ポイント還元に！

アイリスオーヤマの「洗えるウォッシャブル枕 アイボリー」は、自宅で丸洗いできる衛生的な枕。現在、楽天市場では40%ポイント還元で購入できますよ！

なんといっても、自宅で丸洗いできるウォッシャブル仕様が最大の特徴。寝具は汗や皮脂が付着しやすいものですが、洗濯ができることで常に清潔な状態を保てます。通気性が高く乾きやすいため、お手入れのハードルが低いのも魅力です。

中綿には通気性・クッション性に優れたポリエステル綿（中空綿）を採用。ホコリが立ちにくく、ハウスダストが出にくいので、衛生面を気にする人にも向いています。顔をつける枕なので、日本製なのも安心。シンプルで扱いやすい枕なので、来客用の寝具としても便利ですよ。

中央のくぼみ構造で頭部をしっかりとサポート、軽くてふわふわの寝心地で気持ちよし

中央部分には頭を安定させる「くぼみ構造」を採用。頭部を自然に支えることで、枕とのフィット感を高め、安定した寝姿勢をサポートします。程よい硬さに設計されており、自然な寝姿勢へ導くのもポイント。

中綿のストロー状構造のポリエステル素材は空気を多く含むため、軽くてふわふわしたクッション性を実現。側生地はポリエステル65％・綿35％の素材を採用し、快適な使い心地を提供します。

清潔さと寝心地のバランスを重視した丸洗いできる枕、新生活シーズンにピッタリのアイテムですよ。

[エントリーでポイント最大10倍/スタンプラリー]枕 洗える まくら マクラ ウォッシャブル枕 アイボリー 43×63cm 清潔 1,881円 （40%還元：3月16日9時59分） 楽天で購入する PR PR

