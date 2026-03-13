スクーバルは英国戦のみの登板

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場していた米国代表のタリク・スクーバル投手（タイガース）の発言が、ファンの間で物議を醸している。1次ラウンド限りでチームを離脱したにもかかわらず、次回大会への参加意欲を示したことで「三日坊主」などと非難の声が殺到している。

米ポッドキャスト番組「WBC Central」の司会を務めるショーン・スプラドリング氏が12日（日本時間13日）、自身のX（旧ツイッター）に動画を投稿した。実際に投げてみた感想を問われた左腕は「衝撃を受けたよ。誇りに思って、星条旗を背負うことができた」と振り返った。自身の登板は格下・英国戦だったが「脚の感覚がなかった。1次ラウンドなのにね」「そんな感覚を味わったのは24歳の時が最後だ」と、思わぬ緊張に襲われたという。

そして「また経験してみたいし、また体験するつもりだ」と、次回以降のWBC出場に意欲を示した。しかし、この発言が米ファンを“刺激”してしまった。「次回はもっと真剣にやってくれることを願っている」「ファンは君が戻って来て欲しくないと思っている」「途中でやめたのに！」「金輪際、一生選出しなくていい」「戻ってこないでください！」「また途中でやめるだけでしょ」「三日坊主」「だったらなんで残らなかったんだ」といった声が次々と寄せられた。

2年連続でサイ・ヤング賞に輝き、“現役最強左腕”の声をほしいままにしているスクーバル。ポール・スキーンズ投手（パイレーツ）とのデュオで米国に優勝をもたらすと期待されたが、実際には英国戦のみ＆55球以下という“制限”が反感を買っていた。成績は3回2安打、5奪三振で1失点だった。その後も、到底本気で参加しているとは思えぬ発言を繰り返したことが、今回の炎上騒ぎに繋がった。（Full-Count編集部）