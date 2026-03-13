櫻坂46、写真集「櫻撮」“24時間限定”特典ポスター解禁 LA集合写真・プリクラ風ショットも
【モデルプレス＝2026/03/13】アイドルグループ・櫻坂46のメンバーが互いの素顔を撮影したオフショット写真集「櫻撮（さくさつ）VOL.01」（3月17日発売／講談社）より、B3ポスターの絵柄が公開された。
【写真】櫻坂46メンバーの密着プリ風ショット
櫻坂46写真集 櫻撮VOL.01の発売を記念して、3月14日21時ごろより、YouTube「櫻坂チャンネル」で大園玲と森田ひかるが生配信を行う。今回、配信日の“24時間限定”で販売される特典折り目なしB3ポスターの絵柄が公開された。特典ポスターは2種類用意されており、好きな絵柄を1枚選ぶことができる。
ポスターAは生配信に出演する森田がロサンゼルスで撮影した自撮り集合写真。ポスターBは、櫻坂46の現役メンバー32人全員のプリクラ風ショットをコラージュした絵柄となっている。ポスターつき写真集は、数量限定で3月14日0時〜23時59分の“24時間限定”でオンラインショップ「Sony Music Shop」にて購入することができる。
写真集「櫻撮」では、これまで週刊誌「FRIDAY」の連載で掲載されていたカットに加えて、大量の未公開カットを掲載予定。写真集に掲載されるカットのうち、約半数が初公開カットになる予定だ。（modelpress編集部）
【タイトル】櫻坂46写真集 櫻撮（さくさつ）VOL.01
【発売日】2026年3月17日（火）
【撮影】櫻坂46
【版元】講談社
【カバー展開】4種類
1.通常版／2.HMV限定版／3.楽天限定版／4.アマゾン限定版
※中ページは同じもの
【Not Sponsored 記事】
◆「櫻撮」“24時間限定”ポスター絵柄公開
◆「櫻撮（さくさつ）VOL.01」
