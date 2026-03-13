まるっとコーデ買いしたい！【大人のしまむら】40・50代の高見え♡「新作アイテム」

春らしく爽やかな着こなしをミドル世代がお得に楽しむなら【しまむら】の大人向けブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】の新作をチェックしてみて。今回は、思わずコーデ買いしたくなりそうな高見えアイテムをご紹介。ワンランク上の着こなしを目指したい大人女性は、ぜひゲットして。

パーカー × ワイドパンツで春っぽコーデに

【しまむら】「マンパージャケット」\3,289（税込）、「ボーダープルオーバー」\1,419（税込）、「ワイドパンツ」\2,189（税込）

春らしい淡色のマウンテンパーカーは、デイリーカジュアルでヘビロテできそう。上品なゴールドカラーのファスナーが使われており、高見えが狙えるかも。爽やかなボーダートップスは、一点投入でシーズンムードを盛り上げてくれそうです。ゆったりとしたワイドシルエットのパンツは、コーデに程よい抜け感を与え、体型カバーにも期待できます。

きれい見えが狙える大人の淡色コーデ

【しまむら】「ニットプルオーバー + タンクトップセット」\2,189（税込）、「コクーンパンツ」\2,420（税込）

透け感のあるニットトップスは、セットのタンクトップと合わせることでヘルシーな肌見せコーデが楽しめます。異なる編み地が組み合わされた華やかなデザインで、この価格とは思えないクオリティの高さ。緩やかな曲線を描くコクーンパンツは、気になる下半身のカバーが狙える優れもの。上下淡色の着こなしは、黒のシューズで引き締めるのが◎

