1.小鳥

相性が悪い理由

鳥の羽ばたきや鳴き声は猫の本能を強く刺激します。おとなしい猫でも反射的に手が出てしまうことがあり、鳥にとっては天敵が近くにいるだけで命を縮めるほどの大きなストレスとなります。

注意すべきこと

生活空間を完全に分け、放鳥時は必ずドアを施錠し、猫が侵入できない状況を確実に作りましょう。

猫の爪には有害な菌があるため、遊びのつもりの小さなかすり傷一つが、鳥にとっては致命傷になる恐れがあります。

2.ハムスター・リスなどの小動物

猫は小動物の音や動きに強く反応します。ケージ越しに狙われ続けることは、逃げ場のない小動物にとって心臓に大きな負担をかけるほどの恐怖となり、健康を損なう原因になります。

注意すべきこと

ケージは猫の手が届かない、安定した高い場所に置きましょう。

また、飛び乗りや転倒を防ぐため、二重のロックや固定器具で物理的な対策を徹底することが不可欠です。

3.ウサギ

相性が悪い理由

ウサギは体が大きく安心と思われがちですが、実は非常に繊細です。肉食動物の気配だけで体調を崩すこともあります。

猫が遊びのつもりで飛びついただけで、ウサギにとっては激しい攻撃となり、骨折などの大きなけがにつながるリスクも高いです。

注意すべきこと

隠れ家を作り、ウサギが落ち着ける環境を整えましょう。お互いのにおいに慣れる時間を十分に取り、目を離した状態で一緒にさせないようにします。

4.爬虫類・両生類

相性が悪い理由

トカゲなどの動きは猫の捕食本能を刺激します。また、毒素を持つ種類もおり、猫が口にすると危険です。

反対に、猫の唾液に含まれる菌が爬虫類に致命的な病気をもたらすこともあります。お互いの健康を守るため、接触は避けなければなりません。

注意すべきこと

飼育ケースは、猫が開けられないロック式を選びましょう。猫がケースの上に乗って壊したり、落下させたりする事故も多いため、置き場所の確保やケース自体の強度には細心の注意が必要です。

5.観賞魚

相性が悪い理由

猫が魚を傷つけるだけでなく、水槽への落下や転倒による事故の危険があります。

また、飼育水の薬品が猫の健康を損なうリスクもあり、水槽周りはお互いにとって危険が潜む場所といえます。

注意すべきこと

丈夫な蓋をロックや重しで固定しましょう。水槽に登れない配置を心がけることも大切です。

また、ろ過器などの電気コードを猫が噛んで感電しないよう、配線カバーで保護するなど、水槽まわりの安全対策も徹底しましょう。

まとめ

猫との同居は、徹底した環境管理があれば可能です。大切なのは、お互いが安心できる居場所を確保することです。本能を否定せず、物理的な仕切りで命を守りましょう。

迎える前に特性を理解し、全員が幸せに暮らせる準備を整えてあげたいですね。