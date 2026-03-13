元フジテレビでフリーの中村江里子アナウンサーが12日、自身のインスタグラムを更新。夫でフランス人の実業家のシャルル・エドワード・バルト氏と11日に一緒に同じ誕生日を迎えたことを報告し、お祝いをする写真や動画を公開した。



【写真】いつまでもラブラブ＆アツアツですね～

「夫55歳、私57歳 ‼ ‼ 今年もまた一緒に1歳大人になりました」と投稿。「最近は『やっぱり色々出てきたね』と体力などの変化を確実に感じていますが… やりたい事、学びたい事沢山あるのでしっかり食べて、飲んで 動ける頭と身体を維持したい！ 60歳還暦は真っ赤なドレス(ミニにするかロングにするか悩み中)を着たいし！」と記した。



そして、「夜は次女と３人でお祝い ものの考え方、捉え方。大切にしていることや幸せを感じる時間。学歴やお金とは。 そんなテーマで盛り上がりました。」と明かし、「ランチは夫と2人で。フランスとイタリアの牡蠣を食べ比べ 昼も夜もティラミスで締めて。」と続けた。



また、「25年ほど前のジャケットとパンツで出掛けました。」とし、「古い物自慢をしたいのではなく、やはり良いものは時代の変化にも揺らぐことなく、良いのです。多くのことが簡単に出来るようになり、時間の流れも早くなり、不便さを嫌うようになり。でも、不便だとやり方考えるし、頭を使うし… 時代は変化していて、きっと良い方に変化しているのだと信じたいのですが、それでも天の邪鬼の私は手間ひまかけて何かをしたいですし、やはり良いものは使い続けたいですし、なによりも丁寧に生きて行きたいと思っています。」と、こだわりをつづった。



最後は「こんな57歳。どうぞ宜しくお願い致します。」と締めくくった。



フォロワーからは「いつみても仲良しで」、「幸せオーラが、溢れ出てます」、「いつも素敵です」などの声が寄せられた。



中村アナは1969年3月11日生まれ、東京都出身。1991年にフジテレビに入社、1999年に退社した。2001年にバルト氏と結婚。1男2女がいる。フランスに生活の拠点を移したが、バルト氏の事業の関係もあって、昨年9月から1年の予定でイタリア・ミラノに夫と次女と移住している。



（よろず～ニュース編集部）