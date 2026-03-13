12日夜、福岡市博多区で、パトカーの追跡を受けていた乗用車がトラックと軽乗用車に衝突し、4人がケガをしました。乗用車の運転手は現場から逃走していて、警察はひき逃げ事件として調べています。

■山本竜誠記者

「事故があった現場です。横転したとみられる車は前方部分が大破しているのが確認できます。周囲にはガラスなども飛び散っています。」

12日午後11時すぎ、福岡市博多区博多駅前で、車4台が絡む事故がありました。





現場はJR博多駅から直線距離で600メートル、博多警察署の目の前の県道です。

赤信号を無視して交差点に進入した乗用車が、直進していたトラックと軽乗用車に衝突しました。



このうち軽乗用車は、衝突されたはずみで中央線を越え、反対車線を直進してきたもう1台の軽乗用車と衝突しました。



乗用車の運転手は、車を乗り捨てて逃走しています。

この事故で女性4人が軽傷を負いました。※当初、ケガをした人は5人と発表されていましたが、訂正されました。



警察によりますと、衝突した乗用車は事故を起こす前、パトロール中の警察官を避けるような不審な動きをしたため、パトカーから一時追跡を受けていたということです。



警察はひき逃げ事件として調べています。