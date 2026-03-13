LGエレクトロニクス・ジャパンは、16インチノートPC『LG gram Pro 16』のAMD Ryzen AIプロセッサ搭載モデル（16Z95U-GS55J）を4月下旬より順次発売することを発表した。

本モデルは、マグネシウムとアルミニウム合金を組み合わせた新素材「Aerominum（エアロミニウム）」を採用し、16インチの大画面ながら重量約1,199g、薄さ12.4mm（突起部除く）を実現している。米国国防総省制定のMIL規格（MIL-STD-810H）のテストを7項目クリアしており、高い耐久性を備える。

プロセッサには「AMD Ryzen AI 5 435」を搭載し、メモリには高速・大容量なLPDDR5Xを採用。動画編集やAIタスクにも対応するスペックとなっている。

ディスプレイは2560×1600（WQXGA）の高解像度で、アスペクト比は16:10。広い表示領域に複数ウィンドウをゆとりをもって配置できる。IPSパネルを採用し、デジタルシネマ規格DCI-P3を99%カバーしているため、色再現性にも優れている。

そのほか、LG独自開発アプリ「LG gram Link」を搭載しており、スマートフォンやタブレットなどのモバイルデバイスとのファイル転送や画面の拡張・複製が可能だ。

なお、LG公式オンラインショップでは3月12日より本モデルの予約販売を実施している。予想実売価格は、300,000円（税込）前後となる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）