ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¡¡ÂçÃ«¤é·ç¾ì¤ÎWBC¥Á¥§¥³Àï¤ò´ÑÀï¤ÇÂç´¿´î¤Î¥ï¥±¡ÖÅö¤¿¤ê¤¯¤¸¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Á¥±¥Ã¥È¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¡Ê54¡Ë¤¬13Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¤¦¤É¤¦¤Î¤é¤¸¤ª¡×¡Ê¶âÍË¸å3¡¦30¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢Âè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ò´ÑÀï¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÍÆ¯¤¬»²Àï¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉºÇ½ªÀï¡¦¥Á¥§¥³Àï¡£¡ÖÄ¾Á°¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¹Ô¤±¤Ê¤¤¿Í¤È¤«¤¬½Ð¤Æ¡¢¡È¥Á¥§¥³Àï¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¢¤ë¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¡£µÞ¤Ë´ÑÀï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡´û¤ËCÁÈ1°ÌÄÌ²á¤ò·è¤á¤¿¸å¤Î°ìÀï¡£¡Ö¥Á¥§¥³Àï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬²¿¤«¡¢ÀË¤·¤¤¤Í¤ß¤¿¤¤¤Ê¸À¤¤Êý¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡ªWBC¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Î»î¹ç¤Ç¤¹¤è¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡¢ÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¤é¤Ï½Ð¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¸À¤ï¤ì¤¿ÍÍ»Ò¡£¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡ª1ÈÖ¡¦¿¹²¼¡¢2ÈÖ¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¡£ºÇ¹â¤Î»î¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤à¤·¤í¡¢¤³¤Î4Àï¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¡¢ºÇ¹â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢Åö¤¿¤ê¤¯¤¸¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Á¥±¥Ã¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡£Âç¤Î¸×ÅÞ¤ÎÍÆ¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤Ç¸«¤ëºå¿À¤ÎÁª¼ê¤¬Âç¤Î³Ú¤·¤ß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»î¹çÁ°¤ÎÎý½¬¤«¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¡Ö³ä¤È¥Ù¥ó¥Á¤Ë¶á¤¤¤È¤³¤í¤ÎÊý¤À¤Ã¤¿¤â¤ó¤Ç¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤¬¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Áª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤é¡¢¡ÊÂ¾¤Î´ÑµÒ¤¬¡Ë¥Ö¥ï¡¼¤Ã¤Æ¥«¥á¥é¤ò¹½¤¨¤Æ¡¢Æ°²è¤ò²ó¤·»Ï¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤»¤Ã¤«¤¯À¸¤ÇÍè¤Æ¤ë¤«¤é¡¢À¸¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢¤ß¤ó¤ÊÁ´Á³À¸¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È·ÈÂÓ¤Î²èÌÌ¸«¤Æ»£¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¡£¤½¤³¤Ç¤âÃíÌÜ¤ÎÅª¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÂçÃ«¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¤¬Æ°¤¯¤È¡¢¥¶¡¼¤Ã¤È¤â¤¦²¿Ëü¿Í¤¬¥¶¡¼¤Ã¤È¤½¤Ã¤ÁÂ¦¤Ë¥«¥á¤ò¥é¸þ¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢º´Æ£µ±ÌÀ¤È¿¹²¼¤¬»£¤ê¤ä¤¹¤¤¡¢»£¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤è¤«¤Ã¤¿¡¼¤È»×¤Ã¤Æ¡£»ä°ì¿Í¤Ç¤º¤Ã¤Èº´Æ£Áª¼ê¤È¿¹²¼Áª¼ê¤ò»£¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥Á¥§¥³¤¬ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë·òÆ®¤Ç¡¢Î¾¥Á¡¼¥àÌµÆÀÅÀ¤¬Â³¤¤¤¿¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï8²ó¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯¶Ñ¹Õ¤òÇË¤ê¡¢¼þÅìÍ¤µþ¤Î3¥é¥ó¡¢Â¼¾å½¡Î´¤ÎËþÎÝÃÆ¤Ê¤É¤Ç°ìµó9ÆÀÅÀ¡£9²ó¡¢ºÇ¸å¤Î¼é¤ê¤âÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢9¡½0¤Ç´°Éõ¾¡¤Á¤·¤¿¡£
¡¡ÍÆ¯¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¹¶·â¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢À¨¤¤¿ô¤Î¿Í¤¬¥É¡¼¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡ªÌîµå¤Ï9²ó¤«¤é¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ä¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¸«¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¡ªÆüËÜÂåÉ½¤Î1ÈÖ¤È2ÈÖ¤¬¡¢ºå¿À¤ÎÁª¼ê¤À¤è¡Á¡©¤É¤¦¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¸«¤Ê¤¤¤è¤¦¤«¤Ê¡Á¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¡¢ºå¿ÀÀª¤ÎÊ³Æ®¤Ö¤ê¤òÉ¬»à¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£