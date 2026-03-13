偶然だよね？ “7人組”のK-POPグループが次々と「6人組」になる不思議　ENHYPEN、NMIXX、RIIZEも

偶然にしては、あまりにも続きすぎているのではないだろうか。

K-POPグループで「7人組」としてスタートしたチームが、その後メンバー脱退によって「6人組」へと再編されるケースが相次いでいる。

【写真】ヒスン電撃脱退…ENHYPENファンと音楽PDが激突

もちろん、7人組だから脱退が起きるわけではない。メンバーがグループを離れる理由は、健康上の問題、活動方針の違い、私生活をめぐる騒動などさまざまだ。それでも近年、K-POP界では「7人で始まり、気づけば6人になるグループ」が妙に目立っているのも事実だろう。

7人組は“鬼門”なのか

その象徴ともいえるのが、ENHYPENだ。ENHYPENは3月10日、ヒスンの脱退によって6人体制へ移行した。人気ボーイズグループの中心メンバーの一人だっただけに衝撃は大きく、今もファンの間で波紋が広がっている。

（写真提供＝OSEN）ENHYPEN

同じく最近、大きな変化があったのがKep1erだ。プロジェクト期間終了後、あらためて7人組として再始動したKep1erだったが、3月6日にソ・ヨンウンが脱退。2024年7月の再スタートから、それほど時間を置かずに6人組となった。せっかく新体制を整えたはずのグループが、またしても人数変更を余儀なくされる展開は、まさに“7人組の鬼門”という見方を呼んでも不思議ではない。

（写真＝KLAPエンターテインメント）Kep1er

しかも、この流れは人気グループだけの話ではない。デビュー直後の新人グループでも、同じようなケースが相次いでいる。

日本出身メンバー4人、韓国出身メンバー3人で構成され、2024年9月にデビューしたMADEINは、7人組だった期間がわずか2カ月だった。デビューから間もなく、ガウンが健康上の理由で脱退し、現在は6人で活動（2人は活動休止中）している。スタートラインに立ったばかりのグループですら、“7人のまま走り続けること”の難しさを示した格好だ。

（写真提供＝143エンターテインメント）MADEIN

2024年11月にデビューしたiznaも例外ではない。2025年8月にユン・ジユンが脱退し、現在は6人体制となっている。デビューから1年も経たないうちに人数変更が起きたことになる。

（写真提供＝OSEN）izna

さらにさかのぼれば、NMIXXも同じだ。2022年2月にデビューしたNMIXXは、約10カ月後にジニが突然脱退し、6人組へと再編された。デビュー初期の勢いが最も重要な時期に、グループの構成そのものが変わるインパクトは決して小さくなかった。

（写真提供＝OSEN）NMIXX

ボーイズグループにも同様の例は少なくない。RIIZEはデビュー時7人だったが、スンハンが無期限活動休止を経て脱退を発表し、現在は6人体制で活動している。2023年デビューの新鋭グループでさえ、“7人維持”は簡単ではなかった。

（写真提供＝OSEN）RIIZE

2015年にデビューしたMONSTA Xもそうだ。2019年10月、ウォノが個人的な不祥事を受けて脱退し、グループは6人組になった。新人だけでなく、すでに地位を確立した中堅グループであっても、7人組のまま走り続けるのは容易ではないことがわかる。

（写真提供＝OSEN）MONSTA X

こうして並べてみると、単に「たまたま重なった」と片づけるには、実例が多すぎるようにも見える。デビュー直後の新人グループ、人気拡大の真っただ中にあるグループ、すでにキャリアを築いた中堅グループまで、立場の異なるチームで似た構図が繰り返されているからだ。

とはいえ、当然ながら「7人組は不吉」などと言い切れる話でもない。ほかでもなく、K-POPグループの頂点に立つBTSは7人組だ。7人だから崩れるのではなく、それぞれのグループが抱える事情がたまたま「7人から6人へ」という形で現れているだけ、と見るのが自然だろう。

それでも、ここまで「7人組が6人組になる」例が続くと、妙な共通点として意識してしまうのも無理はない。もちろん偶然なのだろう。だが、偶然にしては少し出来すぎている。K-POP界で“7人組”が鬼門になりつつある――そんな見方が、にわかに現実味を帯びてきている。