あみあみ秋葉原にて美少女プラモ「30MP 鹿目まどか(制服Ver.)」や「30MP 山田リョウ」の抽選販売実施中！応募期限は3月15日まで
【あみあみ秋葉原：「30MP 鹿目まどか(制服Ver.)」「30MP 山田リョウ」抽選販売】 抽選期間：3月9日12時～3月15日23時59分 当選発表：3月18日12時～ 指定販売日時：3月21日11時～20時
(C)Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project
あみあみ秋葉原ラジオ会館店は、3月21日に発売予定のプラモデル「30MP 鹿目まどか(制服Ver.)」と「30MP 山田リョウ」の抽選販売を実施している。応募期間は3月15日23時59分まで。当選発表は3月18日12時より行なわれる。
今回「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」に入荷予定分を抽選で販売することを告知。3月9日より申込を開始しており、当選後は期間内に「チケット（購入整理券）」を取得してから店舗にて購入することができる。
「30MP 鹿目まどか(制服Ver.)」
□あみあみ秋葉原店「30MP 鹿目まどか(制服Ver.)」抽選販売のページ
「30MP 山田リョウ」
□あみあみ秋葉原店「30MP 山田リョウ」抽選販売のページ
(C)はまじあき／芳文社・アニプレックス