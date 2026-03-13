あみあみ秋葉原ラジオ会館店は、3月21日に発売予定のプラモデル「30MP 鹿目まどか(制服Ver.)」と「30MP 山田リョウ」の抽選販売を実施している。応募期間は3月15日23時59分まで。当選発表は3月18日12時より行なわれる。

今回「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」に入荷予定分を抽選で販売することを告知。3月9日より申込を開始しており、当選後は期間内に「チケット（購入整理券）」を取得してから店舗にて購入することができる。

「30MP 鹿目まどか(制服Ver.)」

「30MP 山田リョウ」

(C)Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project

(C)はまじあき／芳文社・アニプレックス