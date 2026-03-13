１３日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比３３．６６ポイント（０．８２％）安の４０９５．４５ポイントと続落した。

前日の軟調地合いを継ぐ流れ。中東情勢の緊迫化で原油高騰が続くと不安視されたほか、中国指標の発表も気がかり材料となった。中国では週明け１６日、１〜２月の小売売上高や鉱工業生産など各種の経済統計が発表される。春節（旧正月）の影響で２月は月次経済統計の発表がなかったため、注目度が高まる状況だ。ただ、下値を叩くような売りはみられない。全国人民代表大会（全人代、国会に相当）が１２日、今年からスタートする第１５次５カ年計画（２０２６〜３０年）などを可決・承認し閉幕した。これから徐々に明らかとなる具体的な経済対策が期待されている。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、石油・石炭や産金、非鉄など資源関連の下げが目立つ。中国海洋石油（６００９３８／ＳＨ）が２．３％安、中国石油天然気（６０１８５７／ＳＨ）が１．５％安、中国中煤能源（６０１８９８／ＳＨ）が２．８％安、陝西煤業（６０１２２５／ＳＨ）が１．７％安、赤峰黄金（６００９８８／ＳＨ）が３．４％安、紫金鉱業集団（６０１８９９／ＳＨ）が２．７％安、廈門タングステン業（６００５４９／ＳＨ）が８．４％安、中国アルミ（６０１６００／ＳＨ）が４．６％安で取引を終えた。資源相場の先高観は根強いが、週末要因もあり売りが優勢となっている。

ハイテク株も安い。スマートシティ関連の雲賽智聯（６００６０２／ＳＨ）が７．６％、光ファイバー・ケーブル製造の烽火通信科技（６００４９８／ＳＨ）が５．７％、電子機器メーカーの国睿科技（６００５６２／ＳＨ）が４．３％、ＬＥＤ部材トップメーカーの三安光電（６００７０３／ＳＨ）が３．２％ずつ下落した。宇宙・軍需産業株、公益株、医薬株、自動車株、海運株、保険・証券株なども売られている。

半面、酒造株はしっかり。重慶ビール（６００１３２／ＳＨ）が３．２％、貴州茅台酒（６００５１９／ＳＨ）が１．６％、恵泉ビール（６００５７３／ＳＨ）が２．４％、山西杏花村フェン酒（６００８０９／ＳＨ）が１．０％ずつ上昇した。食品飲料株、銀行株、不動産株、インフラ建設株の一角も買われている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が１．０８ポイント（０．４０％）安の２６６．３１ポイント、深センＢ株指数が５．６４ポイント（０．４５％）安の１２３４．５５ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）