Hiro×CONVERSEコラボスニーカー登場♡こだわり満載の限定モデル

人気スニーカーブランドCONVERSEが、ロックバンドMY FIRST STORYのボーカルHiroとのコラボレーションモデルを発売します。Hiroさんの感性を細部まで落とし込んだ特別なスニーカーは、2026年3月26日（金）よりシュープラザの限定店舗と公式オンラインショップ「kutsu.com」で販売開始。カラーリングやメッセージなど、こだわりが詰まったデザインが魅力の注目アイテムです♡

Hiroのこだわりが詰まったデザイン



今回登場するコラボスニーカーは、カラーリングからステッチ、織ネームのデザインに至るまで、Hiroさんのこだわりが細部にまで反映された特別仕様。

ブラックモデルは、ブラックで統一されたボディにホワイトステッチが映えるスタイリッシュなデザイン。

アッパー内側には「GrayTruth」というメッセージが刻印され、モノトーンでクールな印象に仕上がっています。

一方ホワイトモデルは、ホワイトとベージュのやさしい配色でナチュラルな雰囲気。アッパー内側には「SoftCrown」のメッセージが刻まれ、シンプルながら存在感のある一足です。

ブラデリスニューヨーク新作ナイトブラ♡ズレ上がりを防ぐ快適設計

替え紐や特典も見逃せない



両モデルには替え紐がセットになっており、コーディネートや気分に合わせてアレンジできるのもポイント。Hiroさんのこだわりが細部にまで感じられる仕上がりです。

さらにコラボスニーカー購入者特典として、全員にオリジナルドローバッグをプレゼント。

加えて、Hiroさんのサイン入りTシャツやポスターなどの限定レアグッズが当たるキャンペーンも実施されます。ファンには見逃せないスペシャル企画です。

NX360 MH



価格：10,780円（税込）

サイズ：22.5～28.0cm、29.0cm(カラー：ブラック/ブラック、ホワイト/ベージュ)

発売日：2026年3月26日（金）

展開店舗：シュープラザの限定店舗／公式オンラインショップ「kutsu.com」

Hiroの世界観を足元に



HiroさんのセンスとCONVERSEのスタイルが融合した、特別感あふれるコラボスニーカー。シンプルながらメッセージ性のあるデザインは、ファッションのアクセントとしても活躍してくれそうです。

替え紐や購入特典など、ファン心をくすぐるポイントも満載♡数量限定での販売となるため、気になる方は早めにチェックしてみてください。足元からHiroの世界観を楽しんでみてはいかがでしょうか。