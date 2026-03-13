俳優の石田ゆり子（56）が13日、Instagramを更新。様々な雑貨が並ぶ、生活感あふれる自宅の様子を披露した。

これまでにもInstagramで、「2025-2026 秋冬。日々の記録。普段着てるものたち」と紹介した“私服コレクション”や、大好きだという“ヨーロッパの古着”を取り入れたコーディネートなど、私生活での様子を披露している石田。

また、「#ハニオ日記」とつけて、飼い猫の“ハニオ”目線でつづった、自宅でくつろぐペットたちの様子も公開しており、「ほんとにほんとにステキなおうち！」「ゆりこさんのおうちはとっても居心地が良さそう」など、様々な反響が寄せられ、話題を呼んでいる。

13日は“ハニオ”目線で「飼い主」である石田の日常を紹介。「さんかんしおんとはよくいったもので、すごく寒いひもあればほんのりあったかい日もあって、おかーさんは着る服に困ってます」とつづり、飼い猫の「はっち」がたたずむ、様々な雑貨や本などが並べられた棚の写真を披露した。

この投稿には、「棚にはっちゃんがフィットしていて可愛い！」「ステキなコレクション」「たくさんの物があるのに、どうしてこんなにもまとまりがあるのでしょう」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）