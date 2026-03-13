「リクエストに答えて」スギちゃん、“マスク外してみたぜぇ”動画に「おもしろすぎる」「春日に似てる」
お笑い芸人のスギちゃんは3月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。1本の動画を公開しました。
【動画】スギちゃんがマスクを外す姿
ファンからは「誰がリクエストなんかしたんだよぉ」「いつものスギちゃんだせぇ」「ピンクの服なのもあるけどどことなくオードリー春日に似てるな」「何の驚きもないぜぇ？」「よくわからんけどおもしろすぎるwwwww」「普通スギwww」「これジワジワくる」などの声が寄せられ、記事執筆時点で1万6000件以上の「いいね！」が集まっています。
(文:五六七 八千代)
「普通スギwww」スギちゃんは「リクエストに答えて、マスク外してみたぜぇ」とつづり、ゆっくりとマスクを外す様子を投稿。何かオチがあるのかと思いきや、マスクを外した後は真顔のまま動画が終わるというシュールな内容になっています。
「必死な時はすごい行動力」何気ない日常をユーモアたっぷりに投稿しているスギちゃん。2月24日には「人間、必死な時はすごい行動力を見せるぜぇ」と書き出し、電車の中で便意と戦ったエピソードを投稿しました。長文ながら、1万1000件以上のリポスト、13万件以上の「いいね！」が集まるなど大きな反響を呼んでいます。今後の投稿も楽しみですね。
