歴史に名を連ねる500万ドル超えの売却額…史上4人目の快挙

ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が“歴史”を塗り替えた。米ファナティクス社は12日（日本時間13日）、世界に1枚しかないジャッジのトレーディングカードが、520万ドル（約8億2800万円）で売却されたと発表。日米のファンからは驚きの声が上がっている。

今回、新記録を樹立したのは、米老舗カード会社「トップス」が販売する「ボウマン・クローム・ドラフト・ピック・オートグラフ」のスーパーフラクター版だ。ジャッジ本人のサインが入った希少価値の高い逸品で、今回の売却はプライベートセールとして仲介された。これまでの現代野球カードにおける売却額を大幅に更新する取引となり、トレーディングカード市場の過熱ぶりを象徴する出来事となった。

ジャッジはこれで、カードが500万ドル（約8億円）以上で取引された歴史的な野球選手の仲間入りを果たした。ホーナス・ワグナー、ベーブ・ルース、そしてミッキー・マントルといった伝説的な名選手たちと肩を並べる、史上4人目の快挙だ。トップス社も公式に「ジャッジは歴史を打ち立てた」との声明を発表し、球界を代表するスターの価値が改めて証明される形となった。

この規格外の金額に、SNS上のファンは敏感に反応。「マジかよ」「なんてこった」「ワオ」「トレーディングカード市場が高騰しているね」「カード市場がクレイジーなことになっている」「ジャッジのカードに500万ドルは高すぎると思う」「トラウト超えたか……大谷さんが市場に出回る事はあるのだろうか？」「オオタニだったらいくらになるんだろう?」といったコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）