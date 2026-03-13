お笑いトリオ・ネルソンズがテレビ朝日系「アメトーーク！」で、過去にあったまさかのレギュラー番組を紹介した。

この日は「レギュラー番組なし芸人」が集合。品川祐、岡野陽一、さや香、鬼越トマホーク、そしてネルソンズが登場した。

青山フォール勝ちは「ぼくら、ずっと（レギュラー）ないんで」と言うも、和田まんじゅうは「僕はありました」、岸健之助も「僕もありました」。青山フォール勝ちは「ないよ！」と全否定するも…。

和田は「テレビ愛知で３カ月間だけ。『和田まんじゅうとＷＡＧＡＳＩ』って」といい、バカリズムは「冠？」とびっくり。和田は「３分番組」と後付けし「和菓子を食べて食レポ一発撮り。１日１２本撮り。１回で終わりました」と１日の撮影でまさかの終了となってしまったという。

岸は「僕もありましたよ。去年、松江市だけで流れるケーブルテレビ。『ネルソンズ岸の出直し観光大使』」とこちらも冠番組。和田は「しかもすごい。１日の再放送回数、最高何回だっけ？」と聞くと、岸は「ＭＡＸ１２回。１カ月で７２回ぐらい流れました」といい、蛍原徹も目を丸くしていた。