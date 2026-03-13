「赤い彗星」最後の乗機、「サザビー」がMETAL ROBOT魂に登場
バンダイスピリッツは、1988年公開の『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』より「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ サザビー」(26,400円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて3月13日(金) 16時より予約受付開始、2026年9月発送予定。
「νガンダム」に続き、METAL ROBOT魂で待望の「サザビー」が登場。
機体の各所にレイアウトされたダイキャストパーツは、重モビルスーツとしての重量感と、劇中での軽快なアクションポーズ再現の両立に貢献。また、「シャア」の代名詞「赤」の彩色は、練り込まれた配色パターンにより、設定の印象のまま情報量をアップ。細かくプリントされたマーキングもリアリティを高めている。
○『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』とは
1988年公開の劇場版で、アムロ・レイとシャア・アズナブルの因縁の対決を描く。人類を粛正するべく作戦を展開するシャア・アズナブル率いるネオ・ジオン軍に対し、νガンダムで挑むアムロ。地球の命運をかけて、2人のニュータイプが最後の闘いを繰り広げる。
(C)創通・サンライズ
