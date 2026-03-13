渡辺美奈代、食後のデザートまで手作り“プロ級”夜ごはん公開「お店の料理みたい」「盛り付けのセンスが抜群」と反響
【モデルプレス＝2026/03/13】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が3月12日、自身のInstagramを更新。彩り豊かな夕食と食後のデザートを公開し、話題を呼んでいる。
渡辺は「夜ごはん トマトパスタ ご馳走様でした」とつづり、フレッシュなトマトとバジルが添えられたパスタを公開。ほかにもブロッコリーを使った副菜や肉料理などが並ぶ食卓の様子を披露した。続けて「食後のデザート 米粉のふわふわパンケーキ」と、バターが乗った厚みのあるパンケーキも披露している。
この投稿には「お店の料理みたいに綺麗」「プロ級」「トマトたっぷりで美味しそう」「米粉のパンケーキのふわふわ感がたまらない」「盛り付けのセンスが抜群」「いつも素敵な食卓で尊敬する」「デザートまで手作りするの天才」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆渡辺美奈代、夕食＆食後のデザート公開
◆渡辺美奈代の投稿に反響
