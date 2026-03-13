丸山桂里奈「焦がしたけど」焼きすぎた餃子公開「リアルで親近感湧く」「逆に美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/03/13】元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈が3月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。焦げ目のついた餃子を公開した。
【写真】42歳元なでしこ「リアルで親近感湧く」黒焦げ餃子が盛られた自宅ご飯
丸山は「焦がしたけど 体に染みるうまさ」とつづり、焼き上がった餃子の写真を投稿。皿に盛り付ける際にひっくり返した餃子の裏側は焦茶色の焼き色がつき、餃子の周りについた羽根も黒くなってはいるものの、皮がパリッとし、香ばしさが感じられるような仕上がりとなっている。また「寝かしつけます」とも記し、投稿後に娘を寝かしつけることも明かしている。
この投稿に、ファンからは「リアルで親近感湧く」「逆に美味しそう」「カリカリになってる」「旨みが詰まってそう」「食べてみたい」などの声が上がっている。
丸山は、2020年9月に本並氏と結婚。2023年2月に第1子となる女児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】42歳元なでしこ「リアルで親近感湧く」黒焦げ餃子が盛られた自宅ご飯
◆丸山桂里奈、焦げ目のついた餃子披露
丸山は「焦がしたけど 体に染みるうまさ」とつづり、焼き上がった餃子の写真を投稿。皿に盛り付ける際にひっくり返した餃子の裏側は焦茶色の焼き色がつき、餃子の周りについた羽根も黒くなってはいるものの、皮がパリッとし、香ばしさが感じられるような仕上がりとなっている。また「寝かしつけます」とも記し、投稿後に娘を寝かしつけることも明かしている。
◆丸山桂里奈の投稿に「逆に美味しそう」の声
この投稿に、ファンからは「リアルで親近感湧く」「逆に美味しそう」「カリカリになってる」「旨みが詰まってそう」「食べてみたい」などの声が上がっている。
丸山は、2020年9月に本並氏と結婚。2023年2月に第1子となる女児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】