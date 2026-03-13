馬毛島基地の自衛隊員宿舎建設「ごみ」で中断 防衛省が地中を調査 費用負担は西之表市 鹿児島
馬毛島基地の自衛隊員宿舎建設「ごみ」で中断予定地を重機で掘り起こし、ごみが埋まっていない範囲を調査
馬毛島で自衛隊基地の建設が進む中、地元・西之表市で隊員宿舎の工事が地中のごみで中断している問題で、防衛省が建設現場でごみの埋まっていない範囲を調査しました。
西之表市の馬毛島で自衛隊基地の建設が進む中、防衛省は、馬毛島で勤務する自衛隊員のために97戸分の宿舎の整備を市内に計画しています。
しかし、建設予定地はかつてごみ処理場で、地中から大量の古タイヤなどが出たことから工事はおととしから止まっています。
こうした中、防衛省は12日までの2日間、予定地を重機で掘り起こし、ごみが埋まっていない範囲を調べました。調査費用は西之表市が負担する方針です。
市によりますと、防衛省はこの調査結果などをもとに、建設を続けられるか判断するとみられます。今回の防衛省の調査とあわせた負担費用は「1億円未満となる見込み」
西之表市はこれまでに掘り起こした廃棄物混じりの土についても、市の負担で処分する方針で、市は、今回の防衛省の調査とあわせた負担費用は「1億円未満となる見込み」だとしています。
建設予定地は、防衛省が市から2260万円で購入していて、市は「ごみ処理場だったことは売却前に防衛省に説明した」としています。
