

WBC公式グッズ日本代表のキャップ

日本時間の14日に行われるWBC・ワールドベースボールクラシックの準々決勝。これに合わせ、高松市に公式グッズが集まりました。

高松市の丸亀町グリーンに期間限定でオープンしたグッズショップです。

日本代表選手の名前が書かれたTシャツや、各国の代表チームのキャップなど約100種類のWBCの公式グッズが並び、備前市出身・山本由伸選手のドジャースのグッズなどが販売されています。

中にはアメリカ限定の商品も！ WBC公式グッズ日本代表のキャップで、側面には大谷選手のサインが刺しゅうされています。

（訪れた人は―）

「日本代表する選手のメジャーで活躍している方々のユニフォーム等々見ると、やっぱりすごいなとは思いました。自分の息子もいつか世界に羽ばたけるように頑張ってほしいなと思います！」

（セレクション・インターナショナル催事担当／中島健さん）

「大谷選手のグッズはもちろんのこと、日本プロ野球のスーパースターのグッズも多数ありますのでこのあたりを楽しんでいただければなと思う」

公式グッズショップは高松市の丸亀町グリーン西館で、3月15日まで開かれます。