メインシナリオ…上値追い、160.00突破に注目。10日線が支持となり、水準を引き上げている。今日の東京時間には1月14日に付けた年初来高値159.45を上抜いた。目先、上値追いの展開になりそうだ。節目の160.00が最初の関門。160円台に乗せると、ボリンジャーバンド(θ＝21）の+2σ160.22や節目の161.00を試そう。これらを上抜くと、2024年7月3日の高値161.95がターゲットになる。



サブシナリオ…高値警戒感から下落となれば、節目の159.00が意識される。158円台に押し戻されると、前日の安値158.57が視野に入る。同水準を割り込むと、一目均衡表の転換線がある158.08や節目の157.50、さらには節目の157.00が意識される。157.00も下抜くと、21日がある156.40を目指そう。



