結成1年、屈指の演奏技術とアクロバットを武器に快進撃を続けるB&ZAI。圧倒的なポテンシャルを持ちながらも「人情と笑いを大切にするナニワのエッセンス」が決定的に足りていない！ 関東出身のB&ZAIがコテコテのナニワカルチャーにどっぷり浸かり、自らの「自分トリセツ」を1.0から2.0へとアップグレードさせていく姿を追う。放送を観た人が、B&ZAIをより深く知り、もっと応援したくなるような、笑いと感動の「自己啓発型バラエティ」、それが｢ナニワでバンザイ！自分トリセツ2.0｣だ。

©ABCテレビ

■アイドル×毒舌芸人！ 異色のキッチン・セッション

今回も自分たちの「自分トリセツ1.0」を確認する意味で、橋本涼と本髙克樹が「30秒自分トリセツ」に挑戦。今回も、ナニワの地でのアップグレードがスタート！

■異色のセッション！ 関西芸能界の重鎮・メッセンジャー黒田と対面！

キッチンスタジオで待ち構えていたのは、元料理人であり、芸人屈指の料理の腕前を持つメッセンジャー黒田有。ちょっぴり腰が引けながらも初対面でド直球の質問「怒ったら怖いんですか？」と聞いた川粼に対し、黒田が返した鋭い答えとは？

今回与えられたミッションは、単においしい料理を作ることではない。「料理を通じて、おしゃべりやバラエティの立ち回りを学ぶ」ことこそが真の目的。

まずは料理の基本「さしすせそ」について黒田が質問。橋本はいきなり「せ」でつまずいてしまう。黒田が語る「調味料は入れる順番を間違うと味が整えられなくなる。例えば砂糖は最初に分量を間違えると後に何を入れても甘くなる。しゃべりも一緒。初めの入りのしゃべりが甘かったら『あぁ、コイツは何も考えずにしゃべっとんな』と思われてしまう」という話に全員が納得。「まぁ、これはお笑い芸人に頼り切ってるアイドルに多いんやけどね」と付け足され、メンバーは思わず後ずさりする。「初手が大事ってことね！」と理解した橋本は大得意のチャーハンを作ってアップグレードを目指す！

料理が苦手な川粼星輝と稲葉通陽の二人は、橋本の料理中にそれぞれ得意なことを披露するよう黒田に言われ、川粼はアクロバット、稲葉はバイオリンを同時に見せることに！？ 本髙の実況で始まった即興バイオリンとアクロバットのコラボレーションは、料理にどのような華を添えるのか？

料理もおしゃべりもできるアイドルという新境地に挑んだ結果は？

©ABCテレビ

■門外不出！？ 黒田直伝「ナニワのソウルフード」お好み焼きの極意

黒田が伝授する「家庭でできる絶品お好み焼き」では、驚きのテクニックが次々と明かされる。「キャベツの芯はみんな捨てがちやけど、実はここに甘みが詰まってるから捨てたらアカン」といきなり驚きの豆知識を伝授。このほかにも食感と甘みをアップさせる意外な隠し味「たくあん」を投入したり、焼き上がりが激変する秘密のお好み焼き粉としてケーキ用に使われる「スーパーバイオレット」、旨味を爆発させる「醤油とんこつスープの素」の活用など次々と秘伝の調理法を教えてもらいメンバーは驚きが止まらない。締めくくりには、稲葉によるバイオリン演奏でお好み焼きをひっくり返す瞬間を盛り上げる。奏でるのは、関西人ならだれもが知る「あの曲」。黒田直伝のナニワの教えを胸に「最高のお好み焼き」の完成を盛り上げられるのか？

©ABCテレビ

【メンバーコメント】

橋本涼「ロケでは、普段音楽やお芝居をやらせていただくことが多いのですが、今回のロケでは、おしゃべり力をよりアップグレードできたらと思います。趣味や持っている資格が多いので、もっと深く取得した技術や知恵を披露できたらと思います。」

川粼星輝「今回アップグレードしたい「自分トリセツ2.0」は“即興力”です。ロケを通じてナニワの温かい雰囲気とノリの良さに背中を押されて自然と自分の引き出しが増えていく感覚がありました。その場の空気で生まれるリアクションや対応力にも注目していただけたら嬉しいです。」

■地上波放送後にTELASAで未公開カットを含めた特別版を独占配信

今回の未公開カットでは、主にMCを担当していた本髙が料理の腕前を披露する。料理が得意な橋本・本髙に対して、料理経験がほとんどない川粼・稲葉が驚きの言動を連発！？ 4人だけの奇想天外なおしゃべり料理をここでしか見られないB＆ZAIのゆるい雰囲気でお届けする。

■ショートドラマ「制作部の水島さん」とコラボ！ 3話・4話・5話を公開！

「ナニワでバンザイ！自分トリセツ2.0」×「制作部の水島さん」コラボのショートドラマ風番組動画が番組公式Instagram・TikTokで公開される。

メンバーそれぞれの｢自分トリセツ1.0｣にフォーカスした動画を随時アップ！ 第二弾の出演は矢花黎、川粼星輝、菅田琳寧。

「制作部の水島さん」の主人公である水島さんをはじめ制作部のスタッフたちがメンバーそれぞれの性格や特徴を「制作部あるある」を交えてユーモアたっぷりにお届けする。ステージ上のB＆ZAIとは一味違う、人間味あふれる「トリセツ1.0」をお見逃しなく。





「ナニワでバンザイ！自分トリセツ2.0」

出演：

B&ZAI（橋本涼、矢花黎、今野大輝、菅田琳寧、本髙克樹、鈴木悠仁、川粼星輝、稲葉通陽）、黒田有（メッセンジャー）

【放送日時】

第2回 3月15日（日）深夜1時57分～2時27分

第3回 3月22日（日）深夜0時10分～0時40分

第4回 3月29日（日）深夜0時10分～0時40分

ABCテレビ（関西地区で放送）

TVer見逃し配信あり