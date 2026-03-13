新潟の食文化を広く発信していこうという「新潟ガストロノミーアワード2026」の授賞式が、3月13日に新潟市で開かれました。



ガストロノミーとは料理と歴史文化の関係を深く考察する概念で、新潟県では観光の重点方針として、ガストロノミーに力を入れています。



2023年から「新潟ガストロノミーアワード」を開催し、歴史文化を料理に表現するガストロノミーを体現し、地域との関わりに積極的な飲食店や宿泊施設などを紹介や表彰しています。





3回目の今回は、日本料理から洋食、ラーメンなど、幅広い分野から168の飲食店が受賞しました。その中でグランプリに選ばれたのが、新潟市の「登喜和鮨 新潟店」です。新発田市で昭和29年から営む登喜和鮨の3代目、小林宏輔料理長が2024年の夏に新潟市に出店しました。食材のほとんどを新潟産で構築し、審査員から「新潟のみならず日本が世界に誇るべき鮨の新名所という地位をも確立している」と評価されました。このほか、準グランプリには村上市の「割烹 新多久」と新潟市の「日本料理 あららぎ」が選ばれています。また、今回は飲食店の推薦から選ばれる一次産業部門が行われ、グランプリには三条市の「内山農園」が選ばれました。