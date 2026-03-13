オハラが２６年１０月期業績予想を上方修正 オハラが２６年１０月期業績予想を上方修正

オハラ<5218.T>がこの日の取引終了後に、２６年１０月期の連結業績予想について、売上高を２８９億円から２９９億円（前期比３．５％増）へ、営業利益を１１億円から１６億円（同１０．８％減）へ、純利益を９億円から１２億円（同３０．７％減）へ上方修正した。光事業において、デジタルカメラ向け製品の特に高単価な川下製品の需要が堅調に推移していることに加えて、第１四半期に固定資産売却益９７００万円を計上したことなどが要因としている。



同時に発表した第１四半期（２５年１１月～２６年１月）決算は、売上高７１億７５００万円（前年同期比４．４％増）、営業利益３億２９００万円（同３６．２％減）、純利益３億３８００万円（同１０．９％増）だった。光事業はデジタルカメラ市場における光学プレス品の堅調な需要と適正利益の確保に向けた活動を行ったことで損失が改善したが、半導体露光装置向け製品の在庫調整が継続したことでエレクトロニクス事業が減収減益となった。



出所：MINKABU PRESS