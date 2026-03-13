来週の決算発表予定 テラドローン、ビジョナル、サンバイオなど (3月16日～19日)
■3月16日～19日の決算発表銘柄(予定) ★は注目決算
● 3月16日―――――――――――― 31銘柄 発表予定
<2345> ホドルワン [東Ｓ]
<278A> テラドローン [東Ｇ] ★
<2983> アールプラン [東Ｇ]
<2989> 東海道リート [東Ｒ]
<3121> マーチャント [東Ｓ]
<3399> 山岡家 [東Ｓ]
<3463> いちごホテル [東Ｒ]
<3539> ＪＭＨＤ [東Ｐ]
<3665> エニグモ [東Ｐ]
<4075> ブレインズ [東Ｇ]
<4446> リンクユーＧ [東Ｐ]
<5131> リンカーズ [東Ｇ]
<5888> Ｄサイクル [東Ｇ]
<6838> 多摩川ＨＤ [東Ｓ]
<7901> マツモト [東Ｓ]
<8079> 正栄食 [東Ｐ]
<8894> レボリュー [東Ｓ]
<8957> 東急ＲＥ [東Ｒ]
<9279> ギフトＨＤ [東Ｐ]
<9632> スバル [東Ｓ]
など
● 3月17日―――――――――――― 39銘柄 発表予定
<2315> ＣＡＩＣＡＤ [東Ｓ]
<3234> 森ヒルズＲ [東Ｒ]
<3249> 産業ファンド [東Ｒ]
<3269> アドバンスＲ [東Ｒ]
<3282> コンフォリア [東Ｒ]
<3292> イオンリート [東Ｒ]
<3415> Ｔ－ＢＡＳＥ [東Ｐ]
<3459> サムティＲ [東Ｒ]
<3471> 三井不ロジ [東Ｒ]
<3475> グッドコムＡ [東Ｐ]
<3491> ＧＡテクノ [東Ｇ]
<3565> アセンテック [東Ｓ]
<4194> ビジョナル [東Ｐ]
<4384> ラクスル [東Ｐ]
<4592> サンバイオ [東Ｇ] ★
<4813> ＡＣＣＥＳＳ [東Ｐ]
<5136> トリプラ [東Ｇ]
<8967> 日本ロジ [東Ｒ]
<9627> アインＨＤ [東Ｐ]
<9743> 丹青社 [東Ｐ]
など
● 3月18日―――――――――――― 1銘柄 発表予定
<3468> スターアジア [東Ｒ]
● 3月19日―――――――――――― 3銘柄 発表予定
<2796> ファマライズ [東Ｓ]
<3544> サツドラＨＤ [東Ｓ]
<401A> 霞ヶ関ホテル [東Ｒ]
※決算発表予定は変更になることがあります。
★「株探」では、決算発表を【リアルタイム】で配信します。
株探ニュース