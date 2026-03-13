

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





61861.45 ボリンジャー:＋3σ(26週)

61799.19 ボリンジャー:＋3σ(13週)

61298.60 ボリンジャー:＋3σ(25日)

59595.63 ボリンジャー:＋2σ(25日)

59147.02 ボリンジャー:＋2σ(13週)

58348.25 ボリンジャー:＋2σ(26週)

57892.65 ボリンジャー:＋1σ(25日)

56494.85 ボリンジャー:＋1σ(13週)

56189.68 25日移動平均線

55370.05 均衡表基準線(日足)

55370.05 均衡表転換線(週足)

54835.06 ボリンジャー:＋1σ(26週)

54649.21 均衡表転換線(日足)

54486.70 ボリンジャー:-1σ(25日)

54315.98 6日移動平均線

53842.69 13週移動平均線



53819.61 ★日経平均株価13日終値



53100.57 均衡表雲上限(日足)

53007.23 75日移動平均線

52783.73 ボリンジャー:-2σ(25日)

51845.04 均衡表基準線(週足)

51509.07 均衡表雲下限(日足)

51321.86 26週移動平均線

51190.52 ボリンジャー:-1σ(13週)

51080.75 ボリンジャー:-3σ(25日)

48538.35 ボリンジャー:-2σ(13週)

47808.66 ボリンジャー:-1σ(26週)

46852.68 200日移動平均線

45886.19 ボリンジャー:-3σ(13週)

44295.46 ボリンジャー:-2σ(26週)

40782.26 ボリンジャー:-3σ(26週)

40521.19 均衡表雲上限(週足)

38322.75 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 43.30(前日42.43)

ST.Slow(9日) 39.68(前日34.77)



ST.Fast(13週) 69.73(前日71.70)

ST.Slow(13週) 81.05(前日81.70)



［2026年3月13日］



株探ニュース

