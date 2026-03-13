　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


61861.45　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
61799.19　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
61298.60　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
59595.63　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
59147.02　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
58348.25　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
57892.65　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
56494.85　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
56189.68　　25日移動平均線
55370.05　　均衡表基準線(日足)
55370.05　　均衡表転換線(週足)
54835.06　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
54649.21　　均衡表転換線(日足)
54486.70　　ボリンジャー:-1σ(25日)
54315.98　　6日移動平均線
53842.69　　13週移動平均線

53819.61　　★日経平均株価13日終値

53100.57　　均衡表雲上限(日足)
53007.23　　75日移動平均線
52783.73　　ボリンジャー:-2σ(25日)
51845.04　　均衡表基準線(週足)
51509.07　　均衡表雲下限(日足)
51321.86　　26週移動平均線
51190.52　　ボリンジャー:-1σ(13週)
51080.75　　ボリンジャー:-3σ(25日)
48538.35　　ボリンジャー:-2σ(13週)
47808.66　　ボリンジャー:-1σ(26週)
46852.68　　200日移動平均線
45886.19　　ボリンジャー:-3σ(13週)
44295.46　　ボリンジャー:-2σ(26週)
40782.26　　ボリンジャー:-3σ(26週)
40521.19　　均衡表雲上限(週足)
38322.75　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　43.30(前日42.43)
ST.Slow(9日)　　39.68(前日34.77)

ST.Fast(13週)　 69.73(前日71.70)
ST.Slow(13週)　 81.05(前日81.70)

［2026年3月13日］

株探ニュース