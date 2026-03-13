　3月13日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3009銘柄。東証終値比で上昇は1888銘柄、下落は1057銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが130銘柄、値下がりは89銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は490円安と大幅安に売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の13日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5965>　フジマック　　　　 1370　 +271（ +24.7%）
2位 <3441>　山王　　　　　　　 1645　 +318（ +24.0%）
3位 <7922>　三光産業　　　　　　874　 +152（ +21.1%）
4位 <446A>　ノースサンド　　　 1489　 +258（ +21.0%）
5位 <2286>　林兼　　　　　　　 1045　 +158（ +17.8%）
6位 <3983>　オロ　　　　　　　 1993　 +179（　+9.9%）
7位 <9262>　シルバライフ　　　　850　　+73（　+9.4%）
8位 <2375>　ギグワークス　　　　240　　+20（　+9.1%）
9位 <218A>　リベラウェア　　　 1700　 +130（　+8.3%）
10位 <4381>　ビープラッツ　　　　600　　+43（　+7.7%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <1329>　ｉＳ日経　　　　　 4657　 -904（ -16.3%）
2位 <462A>　ファンディノ　　　　815　 -129（ -13.7%）
3位 <4369>　トリケミカル　　　 2675　 -385（ -12.6%）
4位 <7878>　光・彩　　　　　　 1235　 -161（ -11.5%）
5位 <8558>　東和銀　　　　　　　920　 -116（ -11.2%）
6位 <4174>　アピリッツ　　　　　600　　-60（　-9.1%）
7位 <3444>　菊池製作　　　　　　760　　-57（　-7.0%）
8位 <264A>　Ｓｃｈｏｏ　　　　　695　　-51（　-6.8%）
9位 <1840>　土屋ＨＤ　　　　　227.2　-15.8（　-6.5%）
10位 <3070>　ジェリビンズ　　　102.9　 -7.1（　-6.5%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5101>　浜ゴム　　　　　　 6237　 +102（　+1.7%）
2位 <6302>　住友重　　　　　 5141.3　+59.3（　+1.2%）
3位 <4004>　レゾナック　　　　11205　 +105（　+0.9%）
4位 <7731>　ニコン　　　　　 1943.1　+16.6（　+0.9%）
5位 <4005>　住友化　　　　　　502.7　 +3.8（　+0.8%）
6位 <9532>　大ガス　　　　　 6199.9　+42.9（　+0.7%）
7位 <4021>　日産化　　　　　 6430.1　+44.1（　+0.7%）
8位 <5631>　日製鋼　　　　　10107.5　+67.5（　+0.7%）
9位 <4061>　デンカ　　　　　　 3235　+20.0（　+0.6%）
10位 <9531>　東ガス　　　　　 7630.3　+46.3（　+0.6%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5802>　住友電　　　　　　10230　 -160（　-1.5%）
2位 <6723>　ルネサス　　　　 2428.6　-32.9（　-1.3%）
3位 <5713>　住友鉱　　　　　　 9800　 -129（　-1.3%）
4位 <5803>　フジクラ　　　　　26200　 -320（　-1.2%）
5位 <9503>　関西電　　　　　　 2555　-29.5（　-1.1%）
6位 <8001>　伊藤忠　　　　　 2050.1　-20.9（　-1.0%）
7位 <6472>　ＮＴＮ　　　　　　330.4　 -3.3（　-1.0%）
8位 <2432>　ディーエヌエ　　 2511.4　-24.6（　-1.0%）
9位 <5801>　古河電　　　　　　30401　 -289（　-0.9%）
10位 <9735>　セコム　　　　　 5951.2　-55.8（　-0.9%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース