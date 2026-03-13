[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1888銘柄・下落1057銘柄（東証終値比）
3月13日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3009銘柄。東証終値比で上昇は1888銘柄、下落は1057銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが130銘柄、値下がりは89銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は490円安と大幅安に売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の13日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5965> フジマック 1370 +271（ +24.7%）
2位 <3441> 山王 1645 +318（ +24.0%）
3位 <7922> 三光産業 874 +152（ +21.1%）
4位 <446A> ノースサンド 1489 +258（ +21.0%）
5位 <2286> 林兼 1045 +158（ +17.8%）
6位 <3983> オロ 1993 +179（ +9.9%）
7位 <9262> シルバライフ 850 +73（ +9.4%）
8位 <2375> ギグワークス 240 +20（ +9.1%）
9位 <218A> リベラウェア 1700 +130（ +8.3%）
10位 <4381> ビープラッツ 600 +43（ +7.7%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <1329> ｉＳ日経 4657 -904（ -16.3%）
2位 <462A> ファンディノ 815 -129（ -13.7%）
3位 <4369> トリケミカル 2675 -385（ -12.6%）
4位 <7878> 光・彩 1235 -161（ -11.5%）
5位 <8558> 東和銀 920 -116（ -11.2%）
6位 <4174> アピリッツ 600 -60（ -9.1%）
7位 <3444> 菊池製作 760 -57（ -7.0%）
8位 <264A> Ｓｃｈｏｏ 695 -51（ -6.8%）
9位 <1840> 土屋ＨＤ 227.2 -15.8（ -6.5%）
10位 <3070> ジェリビンズ 102.9 -7.1（ -6.5%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5101> 浜ゴム 6237 +102（ +1.7%）
2位 <6302> 住友重 5141.3 +59.3（ +1.2%）
3位 <4004> レゾナック 11205 +105（ +0.9%）
4位 <7731> ニコン 1943.1 +16.6（ +0.9%）
5位 <4005> 住友化 502.7 +3.8（ +0.8%）
6位 <9532> 大ガス 6199.9 +42.9（ +0.7%）
7位 <4021> 日産化 6430.1 +44.1（ +0.7%）
8位 <5631> 日製鋼 10107.5 +67.5（ +0.7%）
9位 <4061> デンカ 3235 +20.0（ +0.6%）
10位 <9531> 東ガス 7630.3 +46.3（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5802> 住友電 10230 -160（ -1.5%）
2位 <6723> ルネサス 2428.6 -32.9（ -1.3%）
3位 <5713> 住友鉱 9800 -129（ -1.3%）
4位 <5803> フジクラ 26200 -320（ -1.2%）
5位 <9503> 関西電 2555 -29.5（ -1.1%）
6位 <8001> 伊藤忠 2050.1 -20.9（ -1.0%）
7位 <6472> ＮＴＮ 330.4 -3.3（ -1.0%）
8位 <2432> ディーエヌエ 2511.4 -24.6（ -1.0%）
9位 <5801> 古河電 30401 -289（ -0.9%）
10位 <9735> セコム 5951.2 -55.8（ -0.9%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
